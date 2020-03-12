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Доверие и саморегулирование. Что услышали предприниматели в интервью Путина про бизнес

По мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, для большего разнообразия в сфере МСП в стране нужно сформировать рынок интеллектуальной собственности
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© ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ в очередной серии интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" высказался по наиболее острым вопросам для малого и среднего бизнеса - "регуляторная гильотина", заказы малым предприятиям и улучшение бизнес-климат в стране. Представители предпринимательского сообщества вместе с корреспондентами портала "Будущее России. Национальные проекты" посмотрели видеофрагменты беседы и рассказали, кто по их наблюдениям считает работников торговли "жуликами", чего не хватает бизнесу и как убрать то, что "умерло".

В сфере торговли "жулики"?

В интервью ТАСС Путин отметил, что в сознании народа, частью которого он сам является, работник сферы торговли - это "жулик". Но при этом президент России подчеркнул, что столкнулся с этим давно - еще в советское время.

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По мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, народ - это "не единое множество людей", и их мнения зависят от многих признаков - гендерных, профессиональных и прочих.

"У некоторой части народа - да, сохраняется такой взгляд на работников торговли. Но у тех, кто ходят каждый или не каждый день в магазин, такого отношения нет. Это чисто советская история, которая постепенно вытесняется в массовом сознании", - подчеркнул он.

Согласился с таким мнением и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он считает, что советская неприязнь к работникам сферы торговли давно "улетучилась".

По словам главы комитета по поддержке и развитию МСП Торгово-промышленной палаты России Игоря Скляра, в этой сфере жулики, конечно, встречаются, "как и в жизни", но это фактор больше человеческий.

"И в деловых объединениях предпринимателей встречаются те, кто не держат слово. Переломить ситуацию сложно, но можно", - сказал он, пояснив, что необходимо разрешить проверку соответствия техническому заданию поставленной продукции или полученных услуг.

Нужно больше разнообразия

Президент подчеркнул, что сегодняшний малый бизнес - это не только торговля: открываются научные, производственные и высокотехнологичные малые предприятия.

Калинин добавляет, что для большего разнообразия в сфере МСП в стране нужно сформировать рынок интеллектуальной собственности.

"У нас регистрируется около 30 тыс. патентов в год, а в Китае - более миллиона. Именно поэтому сейчас малый бизнес на 60% представлен сферой торговли, а технологическая сфера идет медленно", - сказал он.

При этом Калинин уверен, что отечественным разработкам не хватает спроса госкомпаний и самого государства.

С другой стороны, предприниматели считают, что рынок и сам может решить подобную проблему. По мнению руководителя "Шатура арт-групп" Алексея Турукина, для роста числа производственных МСП необходимо больше крупных компаний, которые будут выступать заказчиками, а также качественное сырье. Именно недостаток последнего, считает он, мешает развиваться малым производственным предприятиям и вынуждает их заказывать все из-за рубежа.

"Рынок всегда сам себя отрегулирует. Если это будет качественная, конкурентная продукция, то он будет сам развиваться", - поясняет Турукин.

Проверяй, но доверяй

С мнением президента в части реформы контрольно-надзорной деятельности, или так называемой "регуляторной гильотины", все опрошенные также согласились: действительно, главное - не промахнуться, так как и здесь есть человеческий фактор, но реформа однозначно нужна.

Так, сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян отмечает важность проработки различных изменений с бизнесом и проверяющими органами.

"Срок на реформу достаточно жесткий, поэтому у некоторых и возникает желание, как говорит президент, "рубануть сразу". Он прав - нужна взвешенность и очень тщательная проработка вопроса с теми, кто будет проверять и кого будут проверять. Самое важное - убрать ненужное", - подчеркнул он.

Аналогичную точку зрения выразил и Калинин. Он напомнил, что над реализацией механизма "гильотины" работает больше 40 рабочих групп и к завершению реформы в 2021 году, по его мнению, отношение органов надзора и контроля к этому вопросу станет более ответственным.

"Ежеквартально должно отменяться по несколько тысяч актов. Темп был задан в феврале, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о признании ряда актов утратившими силу. То есть нужно постепенно убирать то, что точно "умерло", но бизнес за это продолжает платить деньги", - сказал он.

"Рекомендательный режим" проверок

Сами предприниматели говорят о том, что в настоящее время проверки происходят чаще в "рекомендательном режиме", если строить бизнес по всем правилам. Так, гендиректор научно-производственной компании ЗАО "АКАДЕМИЯ-Т" Энвер Токаев подтвердил, что предприятие не ощущает давления со стороны каких-либо проверяющих органов. С ним согласен и основатель Baon Илья Ярошенко. По его словам, из "врагов и взяточников" проверяющие органы превратились в "друзей", которые дают советы как с минимальными затратами сделать свою деятельность максимально безопасной.

"Требования проверяющих органов становятся все более и более адекватными и правильными", - подчеркнул он.

В то же время Владимир Батищев, сооснователь агрегатора кейтеринговых услуг CaterMe, отмечает, что уменьшение числа проверок помогло бы предприятиям, только начинающим свою работу.

"Их [проверок] должно быть меньше в первые два-три года. Не знаю насколько это возможно, но, у нас страшно работать в убыток, так как сразу идет проверка, хотя в первые годы это вполне закономерная ситуация", - сказал он.

В декабре 2019 года глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман говорил, что доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась до 78% с 96% в 2018 году. Снижение проверок в феврале подтверждал и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. По его словам, с начала года некоторые ведомства серьезно сократили количество проверок бизнеса. Названия ведомств, сокративших число проверок, он, однако, не уточнил.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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