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В Хабаровском крае создали оперативный штаб поддержки пострадавшего бизнеса

Из-за коронавируса терпят убытки такие сферы, как туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, транспортные перевозки, частные детские сады и допобразование

ТАСС, 24 марта. Власти Хабаровского края создали оперативный штаб по поддержке малого и среднего бизнеса, попавшего в зону риска из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

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"В краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства создан оперативный штаб, уже состоялось его первое заседание. На нем определили отрасли, которые попадают в зону риска из-за негативных последствий распространения коронавирусной инфекции. Это туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, транспортные перевозки, частные детские сады и дополнительное образование", - сообщила пресс-служба.

В частности, краевой гарантийный фонд и фонд поддержки малого предпринимательства планируют расширить программы по рефинансированию и реструктуризации кредитов, запланировано снижение процентных ставок, предоставление отсрочки по оплате аренды краевого и муниципального имущества. Специально для предпринимателей будет разработана памятка по федеральным и региональным мерам поддержки. Кроме того, в ближайшее время совместно с депутатами регионального парламента рассмотрят вопрос снижения ставки по упрощенной системе налогообложения в наиболее рискованных отраслях. На базе центра "Мой бизнес" открыта горячая линия по поддержке малого и среднего предпринимательства, по телефону которой можно уточнить информацию о мерах поддержки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник поручил правительству в течение ближайших дней подготовить комплекс дополнительных шагов для поддержки экономики и бизнеса. Он отмечал, что власти продолжают принимать меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, в том числе реализовывают план первоочередных мероприятий.

 

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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