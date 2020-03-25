Бизнес-омбудсмен Москвы предложила дополнить меры помощи бизнесу секторальной поддержкой

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом, в Москве необходимо дополнить дорожными картами по секторам экономики города. Такое мнение высказала в среду ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева.
"Первоочередные антикризисные меры, предложенные президентом, нужно эффективно реализовывать. Считаю, что помимо общих мер, необходимо создать специализированные дорожные карты по секторам экономики города, с учетом их специфики. Предложенные меры могут быть дополнены инициативами, с которыми выступают представители бизнеса", - сказала она.
По словам Минеевой, в частности, в собранном аппаратом уполномоченного пакете содержится предложение бизнеса признать на федеральном уровне все принятые ограничительные меры обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) для рассмотрения споров по действующим договорам. Также, по ее словам, необходима "прямая финансовая поддержка предприятий с кассовыми разрывами и необходимостью закрывать задолженности по зарплате и иным издержкам". Кроме того, бизнес-сообщества предлагают субсидирование процентной ставки по кредитам малого и среднего бизнеса, добавила она.
"Консолидация мер и усилий стабилизирует работу в условиях ограничений и даст ресурс для дальнейшего развития", - сказала Минеева.
Она отметила, что в обращение президента РФ вошли предложения, подготовленные "на основе инициатив профессиональных сообществ предпринимателей с активным участием общественных уполномоченных по секторам экономики". "Бизнес был услышан", - уверена уполномоченный.
В своем обращении в среду президент РФ предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес).