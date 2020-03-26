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Распространение коронавируса нового типа

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса

По словам гендиректора компании Бориса Добродеева, распространение вируса изменило повседневную жизнь людей, что в свою очередь сказалось на всем бизнесе
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей, чтобы поддержать российские компании малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в письме гендиректора компании Бориса Добродеева.

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По словам главы Mail.ru Group, распространение вируса изменило повседневную жизнь людей, что в свою очередь сказалось на всем бизнесе. "Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству (МСП), по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар", - приводит пресс-служба слова Добродеева.

Для помощи МСП компания приняла решение выделить часть своих ресурсов на сумму 1 млрд рублей. В частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" удвоят бюджеты на продвижение МСП в мобильных рекламных кабинетах. Сервис объявлений "Юла" откроет для компаний, оказывающих услуги дистанционно или на дому, бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и введет возможность бесплатного продвижения за бонусы.

Бесплатный пакет услуг от платформы "Mail.ru для бизнеса" будет предоставлен компаниям, которые вынуждены перевести процессы в онлайн. Для ресторанов сервис доставки еды и продуктов Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров, а "ВКонтакте" выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов. Водителям такси агрегатор "Ситимобил" компенсирует доход, упущенный за время простоя, если причиной простоя было то, что водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами.

Кроме того, Mail.ru Group привлечет цифровое агентство недвижимости "33 слона" и сервис по поиску работы и сотрудников Worki для помощи компаниям в сфере недвижимости и тем, кто столкнулся с кадровыми проблемами. Для первых будет отменена комиссия в пользу риелторов и агентств, для вторых будут начислены бонусные рубли и продлены сроки действия уже оплаченных услуг с возможностью использовать их позднее.

Накануне Mail.ru Group в рамках профилактики коронавируса запустил открытую платформу сервисов, которые помогут россиянам организовать быт и работу во время самоизоляции. Платформа объединяет интернет-ресурсы в категориях образование, организация быта и отдыха, помощь бизнесу и сотрудникам компаний в организации удаленной работы, онлайн-развлечения, информирование о коронавирусе.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесРаспространение коронавируса нового типа
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