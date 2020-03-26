Субъекты МСП на Кубани получат отсрочку выплат по кредитам до трех лет из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Краснодарского края отсрочит сроком до трех лет выплату основного долга по займам для субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил в четверг департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Ранее по распоряжению губернатора Краснодарского края в регионе ввели режим повышенной готовности, он действует предварительно до 1 мая и может быть продлен в случае, если угроза распространения коронавируса будет сохраняться. Торговым центрам на Кубани рекомендовано приостановить работу, с 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, фудкортов в торговых центрах, а также проведение экскурсий.

"Фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей Краснодарского края, пострадавших из-за введения ограничительных мер на малый и средний бизнес. Реструктуризация займов, ранее выданных фондом, будет осуществляться в виде отсрочки оплаты основного долга в рамках договора сроком не более трех лет. Такое решение было принято для дополнительной поддержки предпринимателей на региональном уровне в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением [коронавирусной] инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в 2019 году фонд выдал займы на общую сумму 1 млрд 292 млн рублей, что на 42,5% больше, чем в 2018 году. Фонд микрофинансирования работает в регионе с 2013 года. Объем капитализации составляет около 2 млрд рублей, на этот год планируется докапитализировать фонд до 2,5 млрд рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.