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Распространение коронавируса нового типа

Бизнес-омбудсмен просит признать ограничительные меры в Москве страховым случаем

Соответствующее предложение направлено в городской оперативный штаб по экономическим вопросам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева просит признать введенные в столице ограничительные меры страховым случаем, сообщила бизнес-омбудсмен в пятницу на своей странице Facebook.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта распорядился на время закрыть столичные кинотеатры, ночные клубы развлекательные центры и детские игровые комнаты, а также отменить льготный проезд для студентов и пожилых людей, которым предписано соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Москве достигло 703, за последние сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев.

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"Мы выступаем с инициативой, чтобы ограничительные меры признавали страховым случаем для целого ряда секторов - event-сектора (организация и проведение мероприятий - прим. ТАСС), индустрии красоты, спортивной сферы и других областей, связанных с сервисом. Это предложение мы включили в пакет первоочередных антикризисных мер <…> С нашей стороны инициатива уже передана в оперативный штаб по экономическим вопросам в Москве", - написала Минеева.

Она напомнила, что Федеральная антимонопольная служба России 18 марта признала, что пандемия является обстоятельством непреодолимой силы, но ссылаться на него как на форс-мажор могут пока только участники госзакупок, не выполнившие свои обязательства.

"То есть коронавирус будет приниматься во внимание при рассмотрении жалоб на закупки госведомств и госкомпаний, дел об административных правонарушениях, обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, а также при проведении проверок", - уточнила бизнес-омбудсмен, пояснив, что именно с расширением этого перечня связана ее инициатива.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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