Свыше 2,1 тыс. обращений поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве

Правительство Москвы 16 марта организовало горячую линию для поддержки субъектов МСП. Заявители могут проконсультироваться у профильных специалистов, а также пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать актуальные меры поддержки. Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки также на сайте mbm.mos.ru.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. обращений поступило за две недели на горячую линию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса, сообщил в понедельник ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"В совокупности на сегодня поступило 2 тыс. 160 обращений, в том числе телефонных звонков и заявок через интернет-платформу. В пятницу мы приняли решение о том, что горячая линия будет работать в том числе в выходные дни, поэтому в субботу и воскресенье у предпринимателей была возможность написать или позвонить за получением консультации. И впоследствии линия в выходные будет работать", - сказал Фурсин.

По его словам, поступает множество вопросов правоприменительного характера, обращения о кредитовании бизнеса, о логистических проблемах, регулировании цен поставщиков товаров. Несколько вопросов касались экспорта продукции за рубеж.

Фурсин отметил, что предприниматели редко обращаются за психологической помощью. "На сегодняшний день небольшое количество обращений [за психологической поддержкой]. Наверное, это отражает определенную психологическую стойкость предпринимателей. Сейчас все "поджимают мышцы" для того, чтобы пересмотреть свои стратегии, где-то перейти на новые форматы ведения бизнеса в сегодняшних условиях", - добавил глава департамента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 1 тыс. 534 случая заражения, из них в Москве - 1 тыс. 14 случаев. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, восемь умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.