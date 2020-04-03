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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Хабаровского края помогут бизнесу получить беспроцентные кредиты на зарплаты

В регионе определят ответственный за выдачу кредитов финансовый орган и создадут горячую линию при правительстве, на которую смогут обращаться руководители или сотрудники предприятий
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края будут оказывать малому и среднему бизнесу помощь в получении беспроцентных кредитов на выплату зарплат для сотрудников. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить людей ресурсами на нерабочие дни, сообщил губернатор края Сергей Фургал на заседании оперативного штаба в пятницу.

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Президент России Владимир Путин 2 апреля в обращении к гражданам страны объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за пандемии коронавируса до 30 апреля. Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.

"Есть малый и средний бизнес, который распустил людей, но не выплатил заработную плату, мотивируя это отсутствием оборотных средств. Предлагаю создать сегодня комиссию, обозначить уполномоченный финансовый орган - это будет либо Сбербанк, еще кто-то, либо два банка, создать горячую линию при правительстве, на которую руководитель предприятия, либо сотрудник могли бы перезвонить, и мы в ручном режиме могли бы помочь оформить беспроцентный кредит на получение заработной платы", - сказал Фургал, уточнив, что людям необходимо получить зарплату "хотя бы в пределах МРОТ".

Он отметил, что пока банки работают по утвержденной схеме - подача заявки, рассмотрение. "Нас это не устраивает, нам нужно решить вопрос сегодня, чтобы люди могли получить заработную плату", - сказал глава региона.

В пятницу министерство здравоохранения Хабаровского края сообщило, что коронавирус в регионе подтвержден у девяти человек, тяжелобольных среди них нет, все идут на поправку. На заседании штаба глава регионального министерства Александр Витько сообщил, что в крае заболевших десять человек, восемь в Хабаровске и два в Советской Гавани. В Хабаровском крае введен режим самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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