Более 10 тыс. обращений поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. обращений поступило за месяц на горячую линию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник на онлайн-конференции руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Правительство Москвы 16 марта организовало горячую линию для поддержки субъектов МСП. Заявители могут проконсультироваться у профильных специалистов, а также пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать актуальные меры поддержки. Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки также на сайте mbm.mos.ru.

"Сегодня на горячую линию уже более 10 тыс. [предпринимателей] обратились", - сказал Фурсин, отметив, что на основе этих обращений обновляются инструменты поддержки столичного бизнеса.

Сегодня департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставляет 12 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзи, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. Так, до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.