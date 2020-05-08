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Пандемия коронавируса нового типа

АСИ: льготы по арендной плате для субарендаторов в РФ не предусмотрены законом напрямую

По словам руководителя проекта по правовой поддержке предпринимателей Дениса Абдрахманова, в действующих нормативных правовых актах право на льготы имеют арендаторы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российское законодательство не предусматривает, что субарендаторы могут воспользоваться мерой господдержки в виде отсрочки по арендной плате в условиях пандемии коронавируса. Такую проблему обнаружило Агентство стратегических инициатив (АСИ), подводя промежуточные итоги работы сервиса оказания бесплатной правовой помощи малому и среднему бизнесу, сообщается в пятницу на сайте АСИ.

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С 14 апреля 2020 года этой услугой воспользовались более 250 предпринимателей, 245 из них уже получили правовую поддержку экспертов. Анализ обращений позволил выявить ряд барьеров в применении мер поддержки предпринимателей в условиях ситуации с коронавирусом.

"Нам удалось обнаружить проблему, касающуюся реализации льгот по арендной плате. Речь идет о том, что в действующих нормативных правовых актах право на льготы имеют арендаторы. Во многих случаях в помощи нуждаются субарендаторы. Из законодательства очевидно не следует, что они могут воспользоваться данными льготами. Это особенно актуально для случаев, когда договоры аренды заключаются не напрямую с собственником, а через посреднические организации. Подобных проблем много, в связи с чем работа сервиса продолжится и будет развиваться", - цитирует сайт руководителя проекта по правовой поддержке предпринимателей АСИ Дениса Абдрахманова.

На сайте АСИ создан специальный раздел с ответами на наиболее распространенные вопросы предпринимателей. В нем представлена полезная правовая информация, которая не только разъясняет положения действующего антикризисного законодательства, но и содержит практические рекомендации, включая ссылки на полезные ресурсы и дополнительные информационные материалы.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

В конце апреля Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и росту экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
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