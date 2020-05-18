Микрокредитная компания Камчатки разработала льготный продукт для бизнеса полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Микрокредитная организация Камчатки - Фонд поддержки предпринимательства, разработала льготный продукт для субъектов МСП полуострова. Он позволяет получить кредиты под 1% годовых. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в марте в обращении к гражданам страны предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

"Максимальная сумма займа продукта "Антивирус" остается прежней - 500 тыс. рублей. Их можно направить на текущие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе аренду, выплату зарплаты, коммунальные платежи и прочие расходы. Займ выдается на срок до двух лет под 1% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготный кредитный продукт предоставляется без учёта списка отраслей, оказавшихся в зоне риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящий момент на Камчатке от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Кроме того, транспортный налог в 2020 году не будут платить предприятия туристической отрасли. Существенно снижена стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения. Также снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения. Отдельно власти Камчатки решили поддержать и туристскую отрасль региона. Среди основных мер поддержки - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи и затрат, связанных с переориентацией бизнеса

Микрокредитная компания Камчатского края создана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в целях улучшения ситуации с доступностью кредитных ресурсов и оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов субъектам МСП.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.