Почти 8 тыс. кв. м ветхого жилья расселили в Астраханской области за два года

АСТРАХАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области за 2 года расселили почти 8 тыс. кв. метров аварийного и непригодного жилья, написал в четверг на своей странице в Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после рабочей встречи с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным.

Вопрос расселения в Астраханской области - один из наиболее острых, порядка 80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам губернатора Игоря Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы. В октябре 2019 года в Астраханской области создан реестр проблемных домов, в который вошли 1674 объекта, требующих расселения и капремонта, но ранее оставшиеся вне поля зрения властей, это более 150 тыс. кв. м.

"За 2019-2020 годы по программе переселения из аварийного жилья расселили почти 8 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья. Формируем заявку на увеличение финансирования из федерального бюджета. История с аварийным жильем должна остаться в прошлом", - написал губернатор.

Кроме того, в регионе намерены продолжить работу по восстановлению прав астраханских дольщиков. "У нас три особенно сложных и проблемных дома, и по каждому необходимо найти решение. На текущий год в областной бюджет заложили 76 млн рублей на софинансирование восстановления прав дольщиков", - подчеркнул он.

Бабушкин также добавил, что на текущий момент уже заключены муниципальные контракты более чем на 60 объектов по благоустройству городской среды. Кроме того, губернатор уточнил, что в регионе начинается реализация механизма комплексного развития территорий (КРТ). "Прорабатываем пять территорий в Астрахани и Ахтубинске", - рассказал Бабушкин.

Как сообщал ранее Бабушкин, Астраханская область реализует программу переселения граждан из ветхого и аварийного фонда с опережением срока. Если регион завершит программу до конца 2022 года, то Астраханская область сможет участвовать в программе расселения до 2025 года, включив туда жилье, признанное аварийным после января 2017 года, сообщал он ранее. В ближайшие два года в Астраханской области планируется расселить 29 тыс. квадратных метров площади, где проживают около 1700 человек. Помимо строительства новых объектов, власти региона приобретают для переселения граждан жилье за счет уплаты выкупной стоимости за имущество, изымаемое у собственников.