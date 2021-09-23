В Псковской области треть населения прошла диспансеризацию и медосмотры в 2021 году

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, прошедших диспансеризацию и медицинские осмотры в 2021 году за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигло трети населения региона. Это позволило повысить качество оказания медпомощи, а также выявить на ранних стадиях опасные патологии, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

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Для Псковской области проведение медосмотров жителей является крайне актуальной темой, так как каждый третий житель региона является пенсионером: на территории области зарегистрировано порядка 200 тыс. людей старше трудоспособного возраста, а общее число жителей составляет порядка 630 тыс. человек.

"Наша стратегическая и важнейшая задача - повысить продолжительности жизни в Псковской области до 80 лет. Проводя профилактические осмотры, наши врачи выявляют у граждан, в том числе у пожилых жителей, заболевания, которые могут перейти в хроническую форму. И благодаря такой диагностике нам удается в ряде случаев действовать на опережение, ликвидировав развитие опасных изменений в состоянии здоровья. <...> В этом году профосмотрами охвачено порядка 231 тыс. человек, это треть населения региона, и это в 1,5 раза выше показателей прошлого года", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время проводится диспансеризация и профилактические осмотры жителей до 64 лет включительно. По ее словам, каждый житель региона должен проходить комплексные профилактические осмотры ежегодно. Кроме того, жители в возрасте до 40 лет должны проходить расширенную диспансеризацию один раз в три года, а всем, кому больше 40 лет, необходимо делать такие обследования каждый год.

"Мы проводим осмотры граждан по предварительной записи с учетом разделения потоков пациентов, с требованием соблюдения социальной дистанции. Перед входом в поликлинику на фильтре измеряется температура тела", - отметила Гаращенко.