Мэрия Омска выполнила поручение Абрамченко по подготовке Советской свалки к рекультивации

ОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Мэрия Омска получила положительное заключение экспертной комиссии Росприроднадзора РФ и направила на госэкспертизу проектную документацию по рекультивации Советской свалки, сообщила пресс-служба городской администрации в четверг. 26 августа вице-премьер РФ Виктория Абрамченко при посещении свалки дала поручение оперативно устранить все замечания к документации для участия в нацпроекте "Экология".

"8 сентября на заседании экспертной комиссии Росприроднадзора РФ было принято решение о выдаче положительного заключения. 5 октября была направлена заявка в Государственную экспертизу Омской области о проведении госэкспертизы проектной документации. После положительного заключения на проектную документацию регион планирует участвовать в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта "Экология". Данные средства можно будет направить на ликвидацию свалки", - говорится в сообщении.

26 августа в ходе визита в Омск Абрамченко сообщила, что в Омске в рамках нацпроекта "Экология" планируется рекультивировать четыре свалки общей площадью более 180 га. Стоимость работ оценивается в сумму около 3,6 млрд рублей. Вице-премьер также поручила администрации Омска до 15 сентября устранить замечания к проектно-сметной документации на рекультивацию свалки в Советском округе города. Документация на рекультивацию была подготовлена, но ее выполнили некачественно, что потребовало проведения повторной экспертизы, которая еще не завершена.

В июле Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалок в Омске по нацпроекту "Экология". Кроме того, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске, и призвал ускорить этот процесс. Путин также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.