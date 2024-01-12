В Коми в 2025 году намерены сдать в эксплуатацию инфекционную больницу

По словам главы республики Владимира Уйбы, определены механизмы по дальнейшему финансированию стройки

СЫКТЫВКАР, 12 января. /ТАСС/. Новую республиканскую инфекционную клинику в Сыктывкаре, которая заменит устаревшую больницу середины XX века, намерены построить к началу 2025 года, рассказал журналистам глава Республики Коми Владимир Уйба.

"Перспектива по новой инфекционной больнице - январь 2025 года [завершение стройки]. Больница будет суперсовременная, очень функциональная, шесть этажей мельцеровских боксов. Этой системе [мельцеровских боксов] уже 200 лет, но за это время ничего лучшего не изобрели для инфекционных больных, чтобы пациент зашел с улицы и по выздоровлении на улицу же и вышел, а помещения внутри - только для персонала. Очень дорогая система, потому что каждый бокс - это отдельный номер с санузлом, шлюзом, чтобы обслуживающий персонал лишний раз в бокс не заходил", - рассказал глава региона.

По его словам, посетивший стройплощадку глава Минстроя России провел рабочее совещание на объекте. "Общая стоимость больницы - 3,7 млрд рублей. Есть механизмы по дальнейшему финансированию стройки, рассматривается возможность инфраструктурного бюджетного кредита. Цена объекта нисколько не завышена. Ирек Энварович [Файзуллин] посчитал, это подтвердил", - добавил глава республики.

Строительство ведется по нацпроекту "Здравоохранение". На конец декабря объект был готов на 25%, в том числе по конструктиву - на 41%, по внешним сетям - 78%. Выполняются работы по устройству перекрытий и монолитных железобетонных плит.

В конце 2023 года правительство России выделило на строительство объекта почти 800 млн рублей. Во время рабочего визита в Коми 25 декабря стройку посетил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.