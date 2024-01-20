Белоусов заявил, что все национальные проекты актуализируют

По словам первого вице-премьера, большинство нацпроектов предлагается продлить

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Все национальные проекты буду актуализированы, подавляющее количество нацпроектов предлагается продлить. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Работа по актуализации нацпроектов сейчас развернута - ведем ее со всеми вице-премьерами, - отметил Белоусов. - Подавляющее большинство нацпроектов сейчас предложено к продолжению. В целом ряде случаев они достаточно серьезно меняют свой формат, <...> как только правительство получит установки президента, будут внесены соответствующие корректировки".

Белоусов отметил, что наряду с актуализацией нацпроектов продолжается работа над проектами технологического суверенитета.

"Появляются новые предложения, связанные с изменившейся стратегической ситуацией в стране. В частности, у нас появляется новый формат - проекты технологического суверенитета. Кстати, один из них - это нацпроект по беспилотным авиасистемам. В разработке сейчас десять таких проектов. Паспорта проектов технологического суверенитета должны быть разработаны уже в ближайшее время", - добавил он.