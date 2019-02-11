Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" до 2024 года обойдется в 956,8 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на 2019-2024 годы составляет 956,8 млрд рублей, говорится в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти проектов федерального уровня: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

По каждому из них предусмотрено бюджетное финансирование. Наибольшее финансовое обеспечение предусматривается по федеральным проектам "Промышленный экспорт" (423,8 млрд рублей) и "Экспорт продукции АПК" (406,8 млрд рублей).

Кроме того, предусмотрено выделение на проект "Логистика международной торговли" 21,6 млрд рублей, "Экспорт услуг" - 5,8 млрд рублей, и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" - 98,8 млрд рублей.

Куратором национального проекта выступает первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, руководителем нацпроекта - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ключевыми целями нацпроекта являются увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, продукции машиностроения, химической и нефтехимической, металлургической, сельскохозяйственной и другой продукции, а также услуг.

О нацпроектах

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.