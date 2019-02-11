РЭЦ запустит в 2020 году систему "Одно окно" для поддержки экспортеров

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует ввести в промышленную эксплуатацию в 2020 году на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" систему "Одно окно" для поддержки экспортеров. Об этом говорится в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Система "Одно окно" должна обеспечить взаимодействие экспортеров с органами власти в электронной форме. Также система в будущем должна помогать в вопросах лицензирования, таможенного администрирования, логистического сопровождения, предоставлять и другие услуги.

В 2021 году, согласно материалам, также планируется формирование национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитического конъюнктурного центра).

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.