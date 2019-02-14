Медведев будет лично контролировать реализацию нацпроектов на местах

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев планирует постоянно выезжать в регионы для контроля реализации нацпроектов, чиновники будут нести личную ответственность за результат. Об этом глава правительства сообщил, выступая на пленарном заседании российского инвестиционного форума в Сочи.

"Отчеты нужны и мне лично, и правительству, но следить за ситуацией только из московских кабинетов невозможно. Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы. Мы об этом договорились, - пообещал он, заметив, что такие поездки уже начались. - Но за каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не "абстрактная" власть, а конкретный чиновник. Отвечать перед правительством".

Эта ответственность должна быть серьезной, подчеркнул глава правительства. Медведев отметил, что о выполнении нацпроектов будут судить по конкретным показателям. "Это гораздо убедительнее для людей, чем тысячи отчетов", - подчеркнул он.

Премьер заверил, что для успеха у России есть все: положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, вовлеченность и заинтересованность регионов, новые кадры и компетенции, которые будут создаваться во всех отраслях.

Опыт есть

Глава кабмина считает, что опыт реализации национальных проектов, приобретенный в 2005 году, стал базой для реализации новых нацпроектов в 2019 году.

"Мы начинаем - не "с нуля". У нас есть успешный опыт национальных проектов 2005 года", - сказал он. Медведев напомнил, что тогда правительство занималось только отдельными направлениями. Но тем не менее добилось серьезного роста в конкретных сферах.

В качестве примера он привел сельское хозяйство, когда убыточный, провальный АПК превратился в прибыльную отрасль, которая не только кормит страну, но и ежегодно увеличивает экспорт, более того отрасль стала ведущей в плане экспорта.

"Мы применили тот же проектный подход, но уже гораздо шире, при выполнении майских указов 2012 года", - добавил глава правительства, отметив, что в итоге рождаемость выросла, смертность - снизилась, зарплаты работникам социальной сферы увеличились. Премьер обратил внимание на то, что в разы улучшились условия ведения бизнеса, что констатируют международные рейтинги. Кроме того, по всей стране сеть была создана сеть МФЦ, что позволило избавить людей от нервотрепки в очередях за справками и госуслугами.

"Сегодня у нас принципиально новый этап. Речь идет не о точечных реформах, а о комплексных преобразования практически во всех сферах, причем одновременно, - подчеркнул Медведев. - Нацпроекты - это единая матрица, в которую укладывается вся жизнь страны". По его мнению, никогда за всю историю современной России не делалось ничего настолько амбициозного, масштабного и сложного.

Тем не менее, по оценке премьера, трудно достижимые показатели - не значит невозможные. "Только такие и надо ставить, если хочешь чего-то добиться", - заметил Медведев.

Глубокая модернизация

Премьер отметил, что национальные проекты - это ключ к выправлению структурных дисбалансов в экономике России и инструмент для достижения социальной справедливости.

"Мы отдаем себе отчет, что наша экономика имеет серьезные структурные дисбалансы и что санкционное давление продолжится - очередной опус вчера опубликовали, что наша инфраструктура требует глубокой модернизации, что наше образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню. И самое главное, что люди в нашей стране пока живут трудно и хотят социальной справедливости, - подчеркнул премьер. - Национальные проекты - один из путей к решению этих проблем".

По его оценке, реализация нацпроектов позволит сделать так, "чтобы люди не терпели, что называется, до светлого будущего, а чувствовали результат каждый день". Медведев подчеркнул, что люди доверяют не красивым презентациям и словам, а тому, что видят своими глазами из собственного окна.

"Boн проложили дорогу там, где ее не было, построили школу, запустили новые автобусы, или машины скорой помощи появились, благоустроили парк или набережную сделали. Это видимые, зримые результаты", - сказал он.

Медведев уточнил, что предстоит ежегодно строить более 1,5 млн новых квартир и 300 тыс. новых индивидуальных домов. Кроме того, предполагается построить и реконструировать 40 детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи. Среди других показателей - 230 тыс. новых мест в школах, 245 детских технопарков и 345 мобильных технопарков для детей на селе, 40 тыс. километров отремонтированных дорог в регионах. И еще столько же в крупных городах и их пригородах.

"Этот список можно продолжать. Я просто специально здесь называю эти показатели, эти цели наши для того, чтобы мы еще раз осознали масштабность задачи, стоящей перед страной", - заключил он.

Работа в регионах

При подготовке и реализации национальных проектов премьер-министр призвал учитывать разные условия, характерные для регионов страны.

"Нацпроекты должны быть всегда заточены под конкретные нужды конкретных регионов, и деньги должны распределяться соответственно", - сказал он. "Все попытки подойти к этому вопросу формально, уравняв для регионов целевые показатели нацпроектов, а также финансирование, - это все неверно", - заявил премьер.

"Поручаю руководителям проектов действовать строго в соответствии с таким конкретным подходом", - сказал Медведев.

Премьер отметил, что в настоящее время материальные и социальные условия в разных регионах страны отличаются. "Наша ключевая задача - чтобы такие различия между регионами стали минимальными, чтобы у людей, вне зависимости от того, где они живут, были нормальные условия для жизни, достойная зарплата, возможность выбирать работу, нормальное жилье и дороги, доступная медицина и качественное образование", - отметил он.

При это он подчеркнул, что эта цель едина, однако задачи у каждого региона - свои, и они определяются характеристиками территории.

Медведев сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться в пятницу на его встрече с губернаторами.