Силуанов: регионы обладают хорошей базой для старта нацпроектов

"Важен старт - как мы стартуем в реализации всей этой работы [по нацпроектам], так дальше это и пойдет. Старт базируется у нас на неплохих показателях. За прошлый год все регионы имели рост по доходам - в целом регионы выросли на 15%. За прошлый год большая часть регионов исполнила бюджет с профицитом, и общий профицит составил более 500 млрд рублей, чего не было за период с 2007 года", - сказал он.

По словам Силуанова, важно, что в 2018 году продолжал снижаться государственный долг - госдолг регионов в целом по России составляет 25% от налоговых и неналоговых доходов, а два года назад этот показатель превышал 30%. "Мы находимся на уровне 2011 года по долговой нагрузке на субъекты", - отметил первый вице-премьер.

Главный вопрос сейчас, по мнению Силуанова, - как построить работу между центром и регионами при реализации указа российского лидера. "Президент говорил, что большая нагрузка именно на субъекты ложится. И от того, как нам организовать эту работу, будет зависеть общий эффект и результативность задач, поставленных президентом", - добавил он.

Задачи для федеральных органов и для субъектов уже определены, и сейчас важно правильно сконцентрировать ресурсы для реализации этих задач, считает первый вице- премьер. Он напомнил, что есть 15 показателей по нацпроектам, и уже готовы методики по определению задач для каждого субъекта РФ. "По целому ряду этих 15 показателей определены значения по конкретному региону. Окончательно мы не выстроили вертикаль по этим показателям, но, как мы и договаривались, эти показатели по каждому субъекту будут определены на Госсовете", - сообщил Силуанов.

Сейчас, по его словам, правительству необходимо заключать соглашения с регионами по параметрам действия нацпроектов - денежные соглашения (субсидии) и соглашения по целевым показателям реализации национальных проектов. "По национальным проектам, по субсидиям - 1866 соглашений, подписано 1322 соглашения буквально за вчерашний день, и осталось два дня, чтобы нам успеть заключить эти соглашения. Если мы до 15 (февраля) этого не сделаем, то деньги поступят в Резервный фонд, и оттуда придется гораздо сложнее уже их доставать и направлять на те же цели. По нашим оценкам, на вчерашний день таких незаключенных соглашений примерно на 100 млрд рублей, но уверен, что за два дня мы можем резко его (объем) сократить", - резюмировал Силуанов.