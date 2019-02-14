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Российский инвестиционный форум - 2019

Медведев призвал не "играть в цифры", а реально улучшать жизнь людей нацпроектами

По словам премьер-министра, когда люди слышат о средствах, которые выделяются на осуществление нацпроектов, то это "сразу же конвертируется в размышление о том, а что у них изменилось"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не "играть в цифры" с бюджетами нацпроектов, а заниматься реальным улучшением жизни людей.

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"Мы не должный увлекаться игрой в цифры, - сказал он на круглом столе "Экономика городского комфорта" на Российском инвестиционном форуме. - Я сегодня эту цифру [объем финансирования нацпроектов] назвал - 26 трлн рублей. Это гигантские деньги!". "Но когда мы говорим об этом, мы не должны забывать, что у людей, которые слышат эти цифры, все это сразу же конвертируется в размышление о том, а что у них изменилось. Вот это - важнее всего", - подчеркнул глава кабмина.

Он также призвал, говоря о развитии городов, не забывать о деревне. "Не надо забывать про деревню: там тоже живут граждане нашей страны и мы туда тоже должны направлять очень значительные ресурсы", - подчеркнул премьер.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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