Медведев призвал не "играть в цифры", а реально улучшать жизнь людей нацпроектами

"Мы не должный увлекаться игрой в цифры, - сказал он на круглом столе "Экономика городского комфорта" на Российском инвестиционном форуме. - Я сегодня эту цифру [объем финансирования нацпроектов] назвал - 26 трлн рублей. Это гигантские деньги!". "Но когда мы говорим об этом, мы не должны забывать, что у людей, которые слышат эти цифры, все это сразу же конвертируется в размышление о том, а что у них изменилось. Вот это - важнее всего", - подчеркнул глава кабмина.

Он также призвал, говоря о развитии городов, не забывать о деревне. "Не надо забывать про деревню: там тоже живут граждане нашей страны и мы туда тоже должны направлять очень значительные ресурсы", - подчеркнул премьер.