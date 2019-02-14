Минпромторг в промышленной политике России сделает акцент на рост несырьевого экспорта

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не будет кардинально менять контур промышленной политики страны, но сделает акцент на рост поставок несырьевого неэнергетического экспорта, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы не будем менять кардинально контур промышленной политики - с этим согласится и бизнес, и регионы, - сказал он. - Мы продолжим направление импортозамещения, но при этом уже зарекомендовавшую себя продукцию, которая выходит на российский рынок, логично было бы предлагать и для продвижения на внешние периметры. Поэтому второе направление, которое добавляется к нам как вектор, - это увеличение объемов поставок несырьевого неэнергетического экспорта".

Он напомнил, что президент РФ поставил задачу увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта к 2025 году вдвое в сравнении с 2017 годом - до $250 млрд.

"Пока мы движемся с положительным хорошим темпом, ежегодно наращивая более 10%. В прошлом году - практически 12% прироста. Это уже $150 млрд по данным параметрам. Конечно, чтобы достичь обозначенной президентом амбициозной цели в $250 млрд, нужно применить все системы, меры, подключая к этому регионы и бизнес", - добавил Мантуров.

Дополнительный прирост несырьевого неэнергетического экспорта должен быть обеспечен малым и средним бизнесом, подчеркнул министр. Минпромторг в свою очередь в рамках поддержки предприятий изменил задачи торговых представительств РФ, поставив перед ними задачу обеспечить выход российских предприятий на рынки той страны, где есть торгпредства, а также разработать ряд нормативных документов в качестве прямой поддержки бизнесу.

"В правительстве находится в финальной стадии по выходу нормативных документов - это комплексные субсидии банкам по компенсации процентных ставок, начиная от инвестиционных проектов и заканчивая экспортным и предэкспортным финансированием, в том числе обеспечение компенсаций расходов по логистике, - отметил Мантуров. - Но и мы сохраняем меры поддержки по компенсации затрат на патентование".

Экспортный нацпроект

Согласно материалам к нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в 2024 года экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ должен вырасти на 85% - до $250 млрд. В базовом значении, взятом за основу, экспорт товаров составляет $135,1 млрд.

Как заявлял ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2019 году должен вырасти на 8% по сравнению с 2018 годом и составить $160 млр.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.