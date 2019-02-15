Жуков считает, что пока не нужно расширять перечень национальных проектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Национальные проекты затрагивают 12 самых важных сфер жизни, и увеличивать из количество не нужно. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Александр Жуков: 2,3% роста ВВП в 2018 году — это разовое явление, причины пока не понятны

"Национальные проекты затрагивают самые важные для людей сферы жизни. Конечно, есть еще много других вопросов, которым необходимо уделять внимание, но смысл нацпроектов заключается в том, чтобы выделить наиболее важные направления, сконцентрировать на них ресурсы и добиться прорывных результатов. Вот с этой точки зрения увеличивать количество нацпроектов, наверное, не нужно", - сказал он.

При этом Жуков добавил, что сейчас важно выстроить правильную схему для реализации задуманного. Если в процессе реализации по каким-то направления национальных проектов не будет достигнут прогресс, то необходимо "переориентировать выделенные средства на те проекты, которые реализуются более успешно", добавил он.

Национальные проекты по 12 направлениям были разработаны во исполнение майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.