Александр Жуков: 2,3% роста ВВП в 2018 году — это разовое явление, причины пока не понятны

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает, что неожиданный рост ВВП в 2018 году был разовым явлением, а не следствием "разгона" экономики России. О том, к чему необходимо стремиться в экономическом развитии и нужно ли увеличивать число национальных проектов, Жуков рассказал в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. — Национальные проекты — это главная тема всего форума. На ваш взгляд, одобренный список 12 нацпроектов исчерпывающий или есть целесообразность увеличения количества этих нацпроектов? — Национальные проекты затрагивают самые важные для людей сферы жизни. Конечно, есть еще много других вопросов, которым необходимо уделять внимание, но смысл нацпроектов заключается в том, чтобы выделить наиболее важные направления, сконцентрировать на них ресурсы и добиться прорывных результатов. Вот с этой точки зрения увеличивать количество нацпроектов, наверное, не нужно. Когда-то мы начинали с четырех национальных проектов, Дмитрий Анатольевич Медведев об этом вспоминал на пленарном заседании. В общем-то, они были достаточно успешными, хотя поначалу никто не верил в большой эффект. На этих проектах были сконцентрированы ресурсы и им уделялось особое внимание на всех уровнях, поэтому был достигнут хороший результат. Поэтому сейчас нужно постараться реализовать то, что задумано, выстроить правильную схему и здесь как раз возможно, если мы увидим, что по некоторым направлениям нет прогресса, переориентировать выделенные средства на те проекты, которые реализуются более успешно.

Я думаю, что сейчас не найдется ни одного человека, который заранее скажет, что все эти нацпроекты будут выполняться ровно так, как они задуманы. Надо начать работать и смотреть, как это пойдет

— Возможен ли трансфер средств из одного нацпроекта в другой? — Такая возможность заложена. Кстати сказать, даже механизм упрощенный создан. Правительство может обратиться в Государственную думу и решением трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, куда входят представители Госдумы, Совета Федерации и правительства, перебросить средства с одного национального проекта на другой. — 20 февраля президент обратится с очередным посланием к Федеральному собранию. Можете ли вы нам сказать, какие задачи из поставленных главой государства в предыдущем послании реализованы, а какие еще предстоит выполнить? И в чем особенность этого послания? — Что касается прошлого послания, то у нас был законотворческий план из 99 пунктов, это законодательные нормы, которые нужно было принять во исполнение этого послания. На сегодняшний день уже 86 законов принято и еще десяток находится в разных стадиях рассмотрения Государственной думой. Кстати, они созвучны с национальными проектами — например, в плане реализации послания есть пункт относительно ускорения темпов роста инвестиций, доведения их до 25% в валовом внутреннем продукте. Эта позиция послания, по сути, является одной из целей национальных проектов и требует дальнейшей поддержки на законодательном уровне. Что касается уже принятых пунктов плана, там достаточно много очень серьезных положений из посланий президента реализовано. Во-первых, повышен минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это важнейшее положение в послании президента для социальной сферы в стране. Ратифицирована конвенция, давно подписанная Россией, которая устанавливает стандарты социального обеспечения, в том числе 40% от заработка как размер пенсии в будущем — это важнейшая социальная гарантия. Сокращены сроки принятия решения о выдаче материнского капитала, что тоже важно для большого количества семей. Еще одна очень серьезная тема, ее президент тоже затрагивал в послании — налог на имущество. Проблема заключается в том, что многим приходится платить налог с кадастровой стоимости, которая часто сильно превышает рыночную.

Изменения, касающиеся порядка определения кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не превышала рыночной стоимости, еще разрабатываются

Но мы приняли закон, в соответствии с которым, если кадастровая стоимость выше рыночной, от нее берется только определенный процент, то есть существенно меньше приходится платить налог на имущество, с коэффициентом 0,6. Принят очень важный закон по проведению обязательных мероприятий по лесоразведению, лесовосстановлению и так далее. Я могу долго перечислять, это более 80 законов.

На эту тему Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля

Что касается предстоящего в скором времени послания, то всегда очень трудно предугадать, что скажет президент. Помните, какое в прошлом году было для многих неожиданное послание? Но я думаю, что на самом деле тема национальных проектов в этом послании прозвучит и будет достаточно много обозначено законопроектов, которые необходимо будет разработать и принять, чтобы эффективно реализовывать национальные цели и национальные проекты. Наверняка будет уделено место и международному положению, так бывает в каждом послании. Но мне кажется, что президент скажет и об инвестиционном климате, об устранении избыточного контроля и уменьшении бюрократических процедур для бизнеса. Что касается строительства больниц, поликлиник, школ, дорог и так далее — все это наверняка будет сделано. А вот добиться роста производительности труда, высоких темпов экономического роста и улучшения инвестиций в стране — это самые трудные задачи, в особенности улучшение инвестиционного климата. Думаю, эта тема будет затронута в послании. — Если уж мы заговорили о росте экономики и инвестклимата, то как вы оцениваете данные Росстата, который оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%? Можно ли сказать, что экономика все-таки разгоняется? — Я так не думаю. Вообще, такие скачки в данных Росстата вызывают определенное удивление. Возможно, здесь есть проблемы с методикой. Посмотрим, что будет дальше, вероятно, что произошел какой-то всплеск инвестиций и экономического роста в конце года, но я не вижу пока устойчивого экономического роста. На мой взгляд, очень важно то, что было сделано, а именно — поддержание стабильности в нашей экономике. Несмотря на санкции и колебание цен на нефть, этого удалось добиться. Создана хорошая база дальнейшего экономического роста, на это нацелены национальные проекты. Но для того, чтобы у нас были действительно устойчивые высокие темпы, а не разовые какие-то скачки, связанные с вводом каких-то крупных предприятий, нам нужны прорывные решения в области высоких технологий, улучшение инвестиционного климата и серьезное увеличение инвестиций в целом. — Какие, на ваш взгляд, необходимо еще принять законы? Какой план работы у Думы на этот год? — Во-первых, мы сейчас дождемся послания президента. Кроме того, правительство еще в соответствии с прошлым посланием готовит целый комплекс законодательных инициатив, направленных на повышение производительности труда и увеличение инвестиций в основной капитал. Здесь я ожидаю каких-то точечных поправок, связанных, возможно, с предоставлением налоговых льгот инвестиционного характера: по специальным инвестиционным контрактам и особым экономическим зонам, для того чтобы стимулировать приток средств в первую очередь в инновационные проекты. — Если уж мы заговорили о налогах — недавно у нас произошло повышение НДС. Обсуждается ли вариант новых корректировок в налоговой системе? — Я думаю, что никаких серьезных изменений в налоговой системе не будет. Будет точечная настройка, о которой я говорил.