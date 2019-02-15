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Новая система обращения с ТКО

В реформе по обращению с отходами максимально задействуют российские технологии

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин пояснил, что такой подход позволит обеспечить должный уровень обслуживания оборудования

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Реформа отрасли обращения с отходами, которая стартовала в России с 1 января, будет реализована максимально за счет отечественных технологий. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

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"У нас есть все для того, чтобы в этой реформе использовать максимально российские технологии. У нас должно хватить ума, сил и средств на это", - сказал министр.

Глава Минприроды РФ пояснил, что такой подход среди прочего позволит обеспечить должный уровень обслуживания оборудования. "Мы должны понимать, все что входит в транспортировочные линии, в сортировку, грохоты - это все требует дальнейшего сервисного обслуживания. То есть эта работа не просто создать предприятие, реализовать и закрыть его, а то, что будет работать годами", - продолжил он.

В рамках стартовавшей в России реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, чтобы сделать окупаемым цивилизованное обращение с мусором и предотвратить образование нелегальных свалок. С начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным предстоит запустить новую систему к 2020 году.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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