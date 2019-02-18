Эксперт заявил о провале информационной поддержки реформы обращения с мусором

"Я посмотрел, с какими лозунгами выходили на митинги и пикеты люди 3 февраля. "За раздельный сбор", "За строительство мусоросортировочного завода", "За закрытие свалок". Но все это - главные посылы нацпроекта "Экология" <...> Просто им никто не объяснил, что это и есть задачи реформы. На мой взгляд, мы просто провалили информационную поддержку реформы", - сказал он.

Региональные власти должны постоянно рассказывать, как устроены территориальные схемы, и как изменится [в ходе реформы] отрасль обращения с отходами в отдельно взятом субъекте, добавил Губайдуллин. "Когда мне будут открыто и подробно об этом говорить, я, наконец, пойму, что будет с моим стаканчиком после того, как я брошу его в ведро. Я буду понимать, за что плачу, и спокойно отдам деньги", - отметил он.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.