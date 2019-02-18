Глава ассоциации "Чистая страна" предложил россиянам отказаться от пластиковых пакетов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пластиковые и целлофановые пакеты используются по назначению очень короткий срок, а потом несколько столетий разлагаются в природе, поэтому от них стоит отказаться. Такое мнение высказал в интервью ТАСС исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

"Пакет живет восемь минут, пока ты его <...> до дома несешь [из магазина], а потом он 400 лет разлагается на свалке. Откажитесь от пакетов", - сказал он.

Губайдуллин предположил, что возврат к сетчатым авоськам, которые были популярны в Советском Союзе, может быть одним из решений проблемы. "Авоська в Калифорнии сейчас - писк моды <...> Они выглядят симпатично, и с ними фотографируются <...> Это уже более высокий уровень экологической культуры - разумное потребление", - отметил он.

С 1 января 2019 года в России началась реализация реформы отрасли обращения с отходами, на новую систему уже перешли 70 из 85 регионов. Реформа призвана сделать рынок более транспарентным, обращение с мусором - более цивилизованным, снизить число свалок и приучить россиян ответственно относиться к отходам. По словам Губайдуллина, жители России постепенно будут адаптироваться к новой системе обращения с мусором и привыкать сортировать отходы.

"Интересная в этом смысле история в Чебоксарах: там региональный оператор проводит открытые уроки на мусоросортировочном заводе для всех желающих, любых возрастов - от дошкольников до пенсионеров. Людям показывают, как работает завод, какие стадии сортировки проходят отходы, а также рассказывают, как нужно сортировать мусор дома. Это очень полезные знания", - рассказал директор ассоциации.

По его мнению, региональные власти должны постоянно рассказывать, как устроены территориальные схемы и зачем они нужны. "Когда мне будут открыто и подробно об этом говорить, я наконец пойму, что будет с моим стаканчиком после того, как я брошу его в ведро. Я буду понимать, за что плачу, и спокойно отдам деньги. А у нас сложилась просто парадоксальная ситуация: столько заводов открылось за последнее время, но никто об этом не говорил", - добавил Губайдуллин.