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Рекультивация свалок в нижегородском Дзержинске продлится до апреля 2020 года

Для контроля качества также создадут систему надзора со стороны общественности и экспертов

ТАСС, 18 февраля. Ликвидация накопленного ущерба экологии от полигона коммунального мусора "Игумново", свалки промышленных отходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море" в нижегородском Дзержинске завершатся к апрелю 2020 года. Об этом сообщила пресс- служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ в понедельник.

"К апрелю 2020 года планируем завершить работы на полигонах "Белое море", "Черная дыра", "Игумново". Для контроля качества в каждом регионе будет создана система общественного и экспертного надзора", - процитировали в пресс-службе министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщал, что работы на этих объектах предполагается завершить в 2019 году.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общая стоимость работ на объектах на конец 2017 года составляла около 6,6 млрд рублей. Из них 3,3 млрд рублей будут перечислены из федераНильного бюджета.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияНижегородская область
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