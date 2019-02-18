Рекультивация свалок в нижегородском Дзержинске продлится до апреля 2020 года

ТАСС, 18 февраля. Ликвидация накопленного ущерба экологии от полигона коммунального мусора "Игумново", свалки промышленных отходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море" в нижегородском Дзержинске завершатся к апрелю 2020 года. Об этом сообщила пресс- служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ в понедельник.

"К апрелю 2020 года планируем завершить работы на полигонах "Белое море", "Черная дыра", "Игумново". Для контроля качества в каждом регионе будет создана система общественного и экспертного надзора", - процитировали в пресс-службе министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщал, что работы на этих объектах предполагается завершить в 2019 году.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общая стоимость работ на объектах на конец 2017 года составляла около 6,6 млрд рублей. Из них 3,3 млрд рублей будут перечислены из федераНильного бюджета.