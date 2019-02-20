Аналитический центр при правительстве допустил расширение перечня нацпроектов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. В Аналитическом центре при правительстве РФ не исключают возможности появления дополнительных национальных проектов, когда утвержденные проекты уже перейдут в стадию исполнения. Такое мнение выразил в интервью ТАСС руководитель центра Владислав Онищенко.

"Я видел, как такого рода проекты выносились на обсуждение, но не были поддержаны. Это не значит, что вынесение на рассмотрение 13-го, 14-го, 15-го и 16-го проекта невозможно в предстоящие годы. Все-таки основное внимание правительства с прошлого мая до настоящего момента было обращено к тем проектам, которые надо было разработать согласно указу. Когда они перейдут в стадию исполнения в полной мере и все будет достаточно детализировано, может быть, внимание обратится и к другим сферам.", - сказал Онищенко.

По его словам, уже обсуждался отдельный проект по спорту, по инновационному технологическому развитию и ряду других сфер.

Онищенко пояснил, что система управления проектами в правительстве подразумевает не только национальные проекты. "Бывает такой уровень, как федеральный проект, не входящий в национальный. Условно говоря, чуть поменьше масштабом, но все равно требующий внимания правительства", - объяснил он.

Также, по словам главы Аналитического центра, Комплексный план развития магистральной инфраструктуры сегодня уже можно условно назвать 13-м нацпроектом. "Изначально он рассматривался отдельно и не считался нацпроектом. Но в ходе его подготовки мы пришли к мнению, что все-таки единообразие правил подготовки, мониторинга и реализации даст больший эффект. В итоге было принято решение, что управлять комплексным планом нужно по правилам, имеющим свои особенности, но очень схожими с правилами, по которым управляются все остальные нацпроекты. Можно, в принципе, считать, что сейчас комплексный план по сути и по форме является национальным проектом", - считает Онищенко.