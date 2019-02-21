Эксперт: оборот данных устройств интернета вещей не должен нарушать интересы россиян

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Оборот данных устройств интернета вещей в России не должен нарушать интересы пользователей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика РФ" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян.

"На данный момент мы пытаемся в программе определить подходы к правовому регулированию: что считаем допустимым в плане обработки данных, где грань, когда обработка данных с многочисленных датчиков не нарушает права и интересы граждан, не приводит к какой-то дискриминации, - сказал Месропян. - Я как гражданин Российской Федерации хочу иметь право на голос и свое личное мнение, в случае если я пойму в какой-то момент, что бизнес получает доступ, например, к моим пользовательским данным, к многочисленным данным в интернете или к данным моих гаджетов, я хотел бы, чтобы в этой сфере соблюдались интересы простых граждан. Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом и сейчас находимся на этапе определения концептуальных подходов".

Руководитель проектного офиса отметил, что ни в обществе, ни в бизнес-среде нет консенсуса по этому вопросу.

Согласно паспорту нацпроекта "Цифровая экономика", до конца года в России должна быть создана платформа по сбору данных промышленного интернета вещей.

По оценке аналитической компании IDC, в 2018 году объем российского рынка интернета вещей составил $3,67 млрд. Лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей являются производство и транспорт. Эксперты прогнозируют, что в период до 2022 года рынок IoT будет расти в среднем на 18% ежегодно.