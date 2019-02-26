Медведев поручил проработать вопрос допфинансирования изношенных коммунальных объектов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вопрос дополнительного финансирования коммунального хозяйства будет проработан в срок до 1 апреля 2019 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи - 2019". Документ опубликован на сайте правительства.

"Минстрою, Минфину, Минэкономразвития проработать вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на финансирование модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых достиг более 60%, в рамках федеральных проектов и представить в правительство согласованное решение", - говорится в тексте поручения.

Стратегию развития ЖКХ в России скорректируют до конца года с учетом задач нацпроектов, ранее сообщал вице-премьер Виталий Мутко. Стратегия развития ЖКХ была принята в 2016 году и рассчитана до 2020 года. Мутко пояснял, что обновленный вариант документа, как ожидается, будет действовать до 2024 года - момента окончания нацпроекта "Жилье и городская среда". В обновленном документе будут прописаны меры модернизации коммунальной инфраструктуры, для которой характерны высокая степень износа и в которую пока не готовы вкладываться инвесторы. Также будут скорректированы подходы к управлению многоквартирными домами, применению энергосберегающих технологий и тарифному регулированию.