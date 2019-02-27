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Реформа здравоохранения в РФ

Минздрав направил регионам методические рекомендации по "бережливым технологиям"

Стандарты "бережливых поликлиник" ведомство намерено разработать к октябрю

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Минздрав России направил в субъекты РФ методические рекомендации по внедрению "бережливых технологий" в амбулаторных учреждениях. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение".

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"Мы вам отправили методические рекомендации, которые уже сейчас содержат критерии: что можно отнести, соответственно, к "бережливым технологиям" в медицинской организации", - сказала министр.

Скворцова отметила, что министерство разработает стандарты "бережливых поликлиник" уже к октябрю.

"Мы должны, соответственно, в течение этого года утвердить нормативный акт положения о "бережливых поликлиниках" и критерии аудита", - добавила она.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияРеформа здравоохранения в РФ
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