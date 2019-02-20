Как устроена "Бережливая поликлиника"

В нескольких регионах России уже организована работа медучреждений по технологии бережливого производства, о которой говорил президент в послании Федеральному собранию

В обращении к российским парламентариям 20 февраля Владимир Путин поручил принять стандарты работы "Бережливых поликлиник" и утвердить правила их аттестации с учетом лучших региональных практик. В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники, сказал президент. Как медучреждения такого типа работают в Бурятии и Кировской области — в материале ТАСС. Регистратура с человеческим лицом Детская поликлиника №2 в Улан-Удэ расположена на первом этаже жилой новостройки. В холле нет застекленных кабинок с маленькими окошками, куда нужно засовывать голову и долго ждать ответа. Пациентов и сотрудников регистратуры разделяет лишь стойка высотой по пояс. Это называется "организация работы регистратуры по открытому типу": так коммуникация между посетителями и персоналом складывается легче. По данным администрации, если раньше ожидание и оформление в регистратуре занимало около 14 минут, то сейчас — только две. "Раньше было по-другому. Ремонта не было, неразбериха с очередями. Сейчас комфортнее, подход другой", — рассказывает мама пятилетнего Кирилла.

Описание Регистратура в "Бережливых поликлиниках" больше похожа на службу размещения в отеле © ГАУЗ "Городская поликлиника №2"

Рядом с регистратурой — комната с операторами, которые принимают телефонные звонки. За работой колл-центра маленький пациент может наблюдать через круглое окошко-иллюминатор. Суть "Бережливой поликлиники" — в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты — разведены по разным коридорам. Слово "бережливая" заимствовано из западной концепции "бережливого производства", направленной на устранение всех видов потерь. Впервые ее принципы были сформулированы на автозаводе Toyota в Японии.

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"Изменилась входная группа, — объясняет главный врач поликлиники Виктория Колмакова. — Здесь происходит разделение потоков пациентов". Посетителей разделяют на больных, которым нужна неотложная помощь, на тех, кто пришел в плановом порядке — по записи, на тех, кто за профилактической прививкой, и на тех, кто "только за справкой". В обычной поликлинике все эти пациенты стоят в одной очереди. Для разделения потоков в холле установили информационные стенды, инфоматы. Указателями на стенах и специальных стойках обозначены нужные отделения. Растерявшемуся человеку показывают дорогу администраторы — специалисты, которые работают в залах, коридорах отделений. Они также могут записать на прием через рабочий планшет или инфомат. Раньше таких сотрудников в поликлинике не было. Бонусы бережливости Все дети до года, которым нужно пройти профосмотр, поставить профилактические прививки, получить медсправку, после гардероба или регистратуры проходят в правое крыло поликлиники. "Иммунизация проходит в спокойной остановке. Тут у нас комфортная зона, телевизоры с мультиками, чтобы без слез, без плача", — рассказывает Колмакова. Блок неотложной помощи, куда направляются пациенты с жалобами на здоровье, расположен в центре поликлиники, недалеко от входных дверей. Это единственное место, где есть живая очередь. Очередь, по словам пациентов, движется быстро, в том числе и у врачей, принимающих по записи, — педиатра, узких специалистов. Врачей "Бережливой поликлиники" разгрузили, распределили нагрузку между теми, у кого участки с разной численностью населения. Это еще одно направление проекта — оптимизация работы докторов.

Описание Чем быстрее посетитель найдет нужный кабинет — тем лучше для всех © ГАУЗ "Городская поликлиника №2"

"Рассказываем мамочкам попутно, как кормить, как ухаживать. Составляем индивидуальные графики прививок для детей-аллергиков. При этом все успеваем, в том числе внести все данные в электронную базу, электронную карту ребенка", — говорит врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Людмила Дмитриевна. "Бережливой" 2-я детская поликлиника в Улан-Удэ стала в 2017 году. "У нас появилось больше процедурных кабинетов. Внедряем лабораторную информационную систему, — рассказала Виктория Колмакова. Участвующая в проекте поликлиника получает дополнительные средства на переоборудование. Так, на базе поликлиники №2 удалось открыть Детский реабилитационный центр. "Мы расширили спектр медуслуг, ввели дополнительные должности врачей и среднего медперсонала. У нас появились новые методики реабилитации — гидрокинезотерапия, кинезитерапия, арт-терапия, Бобат- и Войта-терапия, ЛФК, Томатис-терапия, — рассказала Колмакова. — Принимаем детей с инвалидностью, после тяжелых травм. Все лечение — по полисам обязательного медицинского страхования". Тотальная перестановка кабинетов В 2017 году в Кировской области переформатировали работу 18 поликлиник. Начали с самых проблемных — тех, где обслуживается наибольшее количество пациентов. Поликлиника №7 Кировского клинико-диагностического центра, прежде огромное серое здание в центре города, теперь — красивое снаружи и внутри, с указателями и цветовыми схемами. "Перестановка кабинетов была тотальная. Раньше на втором этаже "чистые" потоки пересекались с "больными", специалисты были вперемешку друг с другом, а сейчас это все четко разделено", — рассказывает и.о. главного врача Александр Стариков. Теперь для каждой категории посетителей свой отдельный вход, отдельный гардероб, регистратура и электронная очередь.

Описание "Маршрутизация" посетителей к нужным кабинетам в Кирове основана на цветовых линиях © Полина Буянова/ТАСС

Чтобы пациентам было проще находить нужный кабинет, здесь разработали цветовую навигацию. На первом этаже рядом с информационным табло нарисованы цветные стрелки. У каждой свое направление: регистратура, процедурный кабинет, отделение профилактики. Стрелки спускаются со стены на пол и ведут к цели. Кабинеты выкрашены в те же цвета. "Для этого проекта специально привлекали дизайнера из Кирова, он сейчас ездит в другие регионы (по приглашению в медучреждения — прим. ТАСС). Он с поликлиникой никогда до этого не работал, помогал разрабатывать бейджи, фасад здания, стенды", — рассказывает собеседник агентства. Похожие изменения произошли в одной из самых крупных детских поликлиник Кировского детского диагностического центра.

"Мы сносили стены, объединяли в большое пространство, чтобы людям было удобно, чтобы была зона ожидания. Появился отдельный вход в блок здорового ребенка. Появились парковки для колясок", — рассказывает главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова. Вместо холодных серых коридоров здесь разноцветные рисунки во всю стену, детские уголки с раскрасками и плазменные экраны, на которых показывают детские ролики о здоровом образе жизни и мультики. Правда, смотреть их почти некому: утром в середине декабря в коридорах — пять-семь человек. Повышение производительности и система 5S За несколько месяцев в поликлинике удалось перестроить рабочий процесс. Исчезают бумажные карточки и справки, написанные вручную. В несколько раз сократилось время ожидания в очереди. "До реализации проекта 50% времени пациент просто терял в поликлинике", — говорит заместитель главного врача по поликлинической работе Детского диагностического центра Эльвира Дударева.

Чтобы понять, где теряется время, студенты и специалисты с секундомером проходили пути разных пациентов, рисовали их на бумаге. "Мы увидели очень интересные вещи — типа картины снежной бури, потому что пациент занимал очередь в нескольких местах и бегал с одного конца коридора на другой, с одного этажа на другой, например, при прохождении диспансеризации", — рассказала завкафедрой семейной медицины и поликлинической терапии Кировского государственного медицинского университета Марина Григорович. Одна из целей проекта была — как раз ускорить прохождение диспансеризации, потому что пациент приходит в поликлинику здоровым, он должен быстро сделать свои дела и не выйти оттуда больным.

Описание В медучреждениях действует электронная очередь © Полина Буянова/ТАСС

Принципы "бережливого производства", в том числе и организацию рабочего места, поликлиники перенимали у госкорпорации "Росатом". На столах у медработников не должно быть лишних бумаг, журналов, карт пациентов, тем более — личных кружек с чаем или кофе. Один из этих принципов, система 5S, требует, чтобы все было доступно. В русскоязычном варианте эти пять "С" такие: "сортируй", "соблюдай порядок", "содержи в чистоте", "стандартизируй", "совершенствуй". "Любой документ или предмет должен быть найден меньше чем за 30 секунд. Это необходимо, чтобы сотрудник делал быстрее свою работу", — рассказывает и.о. заместителя главного врача по медицинской части Кировского клинико-диагностического центра Людмила Акишина. Чтобы поддерживать в кабинетах врачей порядок, в поликлинике создали отдельную комнату для приема пищи, появился отдельный гардероб для сотрудников. Сложности перехода Переход на новые технологии и процессы работы, как признаются в поликлиниках, дался сотрудникам нелегко. "Когда проект начинался, в этом же зале у нас стоял ропот сотрудников: что это, как, и вообще это невозможно, и нас так мало, и какой кровью это дастся. Но на данный момент, когда это уже все свершилось и когда мы начали в этом вариться, стало гораздо проще работать, это точно", — говорит заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники №2 Светлана Куполова. Сложность была и в том, что обновление шло вместе с непрерывной работой. Учитывались обращения сотрудников и пациентов. "Поначалу было много всего, были обращения от граждан — кофемашину хотят, зеркало, еще какие-то удобства. Не хватает где-то диванчиков — перераспределяем. Гардероб открыли — стало не хватать номерков, начались очереди, добавили дополнительно вешалок", — рассказывает Стариков.