Как устроена "Бережливая поликлиника"

В обращении к российским парламентариям 20 февраля Владимир Путин поручил принять стандарты работы "Бережливых поликлиник" и утвердить правила их аттестации с учетом лучших региональных практик. В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники, сказал президент. Как медучреждения такого типа работают в Бурятии и Кировской области — в материале ТАСС.
Регистратура с человеческим лицом
Детская поликлиника №2 в Улан-Удэ расположена на первом этаже жилой новостройки. В холле нет застекленных кабинок с маленькими окошками, куда нужно засовывать голову и долго ждать ответа. Пациентов и сотрудников регистратуры разделяет лишь стойка высотой по пояс. Это называется "организация работы регистратуры по открытому типу": так коммуникация между посетителями и персоналом складывается легче. По данным администрации, если раньше ожидание и оформление в регистратуре занимало около 14 минут, то сейчас — только две.
"Раньше было по-другому. Ремонта не было, неразбериха с очередями. Сейчас комфортнее, подход другой", — рассказывает мама пятилетнего Кирилла.
Рядом с регистратурой — комната с операторами, которые принимают телефонные звонки. За работой колл-центра маленький пациент может наблюдать через круглое окошко-иллюминатор.
Суть "Бережливой поликлиники" — в сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты — разведены по разным коридорам. Слово "бережливая" заимствовано из западной концепции "бережливого производства", направленной на устранение всех видов потерь. Впервые ее принципы были сформулированы на автозаводе Toyota в Японии.
"Изменилась входная группа, — объясняет главный врач поликлиники Виктория Колмакова. — Здесь происходит разделение потоков пациентов".
Посетителей разделяют на больных, которым нужна неотложная помощь, на тех, кто пришел в плановом порядке — по записи, на тех, кто за профилактической прививкой, и на тех, кто "только за справкой". В обычной поликлинике все эти пациенты стоят в одной очереди.
Для разделения потоков в холле установили информационные стенды, инфоматы. Указателями на стенах и специальных стойках обозначены нужные отделения. Растерявшемуся человеку показывают дорогу администраторы — специалисты, которые работают в залах, коридорах отделений. Они также могут записать на прием через рабочий планшет или инфомат. Раньше таких сотрудников в поликлинике не было.
Бонусы бережливости
Все дети до года, которым нужно пройти профосмотр, поставить профилактические прививки, получить медсправку, после гардероба или регистратуры проходят в правое крыло поликлиники.
"Иммунизация проходит в спокойной остановке. Тут у нас комфортная зона, телевизоры с мультиками, чтобы без слез, без плача", — рассказывает Колмакова.
Блок неотложной помощи, куда направляются пациенты с жалобами на здоровье, расположен в центре поликлиники, недалеко от входных дверей. Это единственное место, где есть живая очередь.
Очередь, по словам пациентов, движется быстро, в том числе и у врачей, принимающих по записи, — педиатра, узких специалистов. Врачей "Бережливой поликлиники" разгрузили, распределили нагрузку между теми, у кого участки с разной численностью населения. Это еще одно направление проекта — оптимизация работы докторов.
"Рассказываем мамочкам попутно, как кормить, как ухаживать. Составляем индивидуальные графики прививок для детей-аллергиков. При этом все успеваем, в том числе внести все данные в электронную базу, электронную карту ребенка", — говорит врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Людмила Дмитриевна.
"Бережливой" 2-я детская поликлиника в Улан-Удэ стала в 2017 году.
"У нас появилось больше процедурных кабинетов. Внедряем лабораторную информационную систему, — рассказала Виктория Колмакова.
Участвующая в проекте поликлиника получает дополнительные средства на переоборудование. Так, на базе поликлиники №2 удалось открыть Детский реабилитационный центр.
"Мы расширили спектр медуслуг, ввели дополнительные должности врачей и среднего медперсонала. У нас появились новые методики реабилитации — гидрокинезотерапия, кинезитерапия, арт-терапия, Бобат- и Войта-терапия, ЛФК, Томатис-терапия, — рассказала Колмакова. — Принимаем детей с инвалидностью, после тяжелых травм. Все лечение — по полисам обязательного медицинского страхования".
Тотальная перестановка кабинетов
В 2017 году в Кировской области переформатировали работу 18 поликлиник. Начали с самых проблемных — тех, где обслуживается наибольшее количество пациентов. Поликлиника №7 Кировского клинико-диагностического центра, прежде огромное серое здание в центре города, теперь — красивое снаружи и внутри, с указателями и цветовыми схемами.
"Перестановка кабинетов была тотальная. Раньше на втором этаже "чистые" потоки пересекались с "больными", специалисты были вперемешку друг с другом, а сейчас это все четко разделено", — рассказывает и.о. главного врача Александр Стариков. Теперь для каждой категории посетителей свой отдельный вход, отдельный гардероб, регистратура и электронная очередь.
Чтобы пациентам было проще находить нужный кабинет, здесь разработали цветовую навигацию. На первом этаже рядом с информационным табло нарисованы цветные стрелки. У каждой свое направление: регистратура, процедурный кабинет, отделение профилактики. Стрелки спускаются со стены на пол и ведут к цели. Кабинеты выкрашены в те же цвета.
"Для этого проекта специально привлекали дизайнера из Кирова, он сейчас ездит в другие регионы (по приглашению в медучреждения — прим. ТАСС). Он с поликлиникой никогда до этого не работал, помогал разрабатывать бейджи, фасад здания, стенды", — рассказывает собеседник агентства.
Похожие изменения произошли в одной из самых крупных детских поликлиник Кировского детского диагностического центра.
"Мы сносили стены, объединяли в большое пространство, чтобы людям было удобно, чтобы была зона ожидания. Появился отдельный вход в блок здорового ребенка. Появились парковки для колясок", — рассказывает главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова.
Вместо холодных серых коридоров здесь разноцветные рисунки во всю стену, детские уголки с раскрасками и плазменные экраны, на которых показывают детские ролики о здоровом образе жизни и мультики. Правда, смотреть их почти некому: утром в середине декабря в коридорах — пять-семь человек.
Повышение производительности и система 5S
За несколько месяцев в поликлинике удалось перестроить рабочий процесс. Исчезают бумажные карточки и справки, написанные вручную. В несколько раз сократилось время ожидания в очереди.
"До реализации проекта 50% времени пациент просто терял в поликлинике", — говорит заместитель главного врача по поликлинической работе Детского диагностического центра Эльвира Дударева.
Чтобы понять, где теряется время, студенты и специалисты с секундомером проходили пути разных пациентов, рисовали их на бумаге.
"Мы увидели очень интересные вещи — типа картины снежной бури, потому что пациент занимал очередь в нескольких местах и бегал с одного конца коридора на другой, с одного этажа на другой, например, при прохождении диспансеризации", — рассказала завкафедрой семейной медицины и поликлинической терапии Кировского государственного медицинского университета Марина Григорович.
Одна из целей проекта была — как раз ускорить прохождение диспансеризации, потому что пациент приходит в поликлинику здоровым, он должен быстро сделать свои дела и не выйти оттуда больным.
Принципы "бережливого производства", в том числе и организацию рабочего места, поликлиники перенимали у госкорпорации "Росатом". На столах у медработников не должно быть лишних бумаг, журналов, карт пациентов, тем более — личных кружек с чаем или кофе. Один из этих принципов, система 5S, требует, чтобы все было доступно. В русскоязычном варианте эти пять "С" такие: "сортируй", "соблюдай порядок", "содержи в чистоте", "стандартизируй", "совершенствуй".
"Любой документ или предмет должен быть найден меньше чем за 30 секунд. Это необходимо, чтобы сотрудник делал быстрее свою работу", — рассказывает и.о. заместителя главного врача по медицинской части Кировского клинико-диагностического центра Людмила Акишина.
Чтобы поддерживать в кабинетах врачей порядок, в поликлинике создали отдельную комнату для приема пищи, появился отдельный гардероб для сотрудников.
Сложности перехода
Переход на новые технологии и процессы работы, как признаются в поликлиниках, дался сотрудникам нелегко.
"Когда проект начинался, в этом же зале у нас стоял ропот сотрудников: что это, как, и вообще это невозможно, и нас так мало, и какой кровью это дастся. Но на данный момент, когда это уже все свершилось и когда мы начали в этом вариться, стало гораздо проще работать, это точно", — говорит заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники №2 Светлана Куполова.
Сложность была и в том, что обновление шло вместе с непрерывной работой. Учитывались обращения сотрудников и пациентов.
"Поначалу было много всего, были обращения от граждан — кофемашину хотят, зеркало, еще какие-то удобства. Не хватает где-то диванчиков — перераспределяем. Гардероб открыли — стало не хватать номерков, начались очереди, добавили дополнительно вешалок", — рассказывает Стариков.
Из таких пожеланий в детской поликлинике возникла комната для кормления грудных детей, а во взрослой — новый кабинет со специалистом по профилактике зависимостей.
По словам руководителей медучреждений, экономический эффект от "бережливого производства" еще впереди. Но уже сейчас в обновленные поликлиники начали приходить молодые специалисты. В детской поликлинике отмечают, что повысились объемы вакцинации, и связывают это с упрощением процедуры.
"Вся первичная медицинская документация в лечебных учреждениях ведется в единой программе, которая интегрирована в медицинскую информационную систему. В ней врачи могут проверить наличие льготных лекарственных препаратов в ближайших аптечных пунктах и распечатать из программы рецепты. Это позволяет исключить ситуацию, когда пациент обращается в аптеку, а необходимого лекарственного препарата нет в наличии", — рассказал зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
Эльвира Балганова, Полина Буянова