Эксперты: проект "Бережливая поликлиника" гармонизирует общение врача с пациентом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские медицинские учреждения ищут пути, как уменьшить потери времени при посещении поликлиник и сделать общение врача с пациентом гармоничней. Этой задаче служит информатизация, введение электронного документооборота, самозаписи на прием к врачу на сайте, использование телефонных роботов для подтверждения запланированного посещения, перепланировка помещений, переобучение персонала.

Мнением о новом стандарте работы медучреждений - проекте "Бережливая поликлиника" - и других способах улучшить качество и оперативность медицинской помощи поделились с ТАСС представители отрасли здравоохранения РФ.

Проект "Бережливая поликлиника"

Новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работы врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов, получил название "Бережливая поликлиника". В ноябре 2016 года проект, реализуемый при участии госкорпорации "Росатом", стартовал в Ярославле, Калининграде и Симферополе.

Весной 2017 года к нему подключились два медучреждения Тульской области - Тульская городская больница № 9 и Детская инфекционная больница № 2, затем до конца года проект тиражируют еще в 15 поликлиниках Тульской области - 11 взрослых и четырех детских.

"Результаты уже есть. В регистратуре появились дежурные администраторы, начал работу дежурный врач, который принимает пациентов, обратившихся без предварительной записи. Увеличено время приема участковых врачей, а ситуационный центр контролирует сроки ожидания пациентами своей очереди", - рассказал ТАСС министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Терапевты теперь находятся рядом с кабинетом выдачи лекарств и кабинетом врачебной комиссии, за счет этого люди с ограниченными возможностями здоровья избавлены от хождений по этажам.

"Для грудничков выделен отдельный прием специалистов, потоки здоровых и больных детей не пересекаются. В детской поликлинике открыт кабинет выдачи справок, и мамы могут в кратчайшие сроки оформить справки в школу или детский сад без многократных визитов в поликлинику", - отметили в Минздраве региона.

О том, что проект успешен, говорит и анкетирование посетителей. "На старте в мае 2017 года доля удовлетворенности составлял 41,3%, в конце июля - уже 58%. На примере пилотных учреждений можно однозначно сказать, что добиться результатов, заданных президентом России Владимиром Путиным, реально", - сказал Третьяков.

К 2020 году опыт планируют распространить на 80% поликлиник региона.

В Крыму проект "Бережлива поликлиника" планируют осуществить за 5 лет, сообщил ТАСС Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

"Надо убрать ненужную писанину, и максимально компьютеризовать вопросы обслуживания пациентов", - сказал он. В поликлинике №1 Кировского клинико-диагностического центра проект реализуется с апреля 2017 года.

По словам ее главного врача Софьи Войтко, время ожидания в процедурном кабинете сократилось в три раза - до 10 минут, а время работы с пациентом увеличилось в три раза - до девяти минут.

В Детском клиническом консультативно-диагностический центре Кирова, где также реализуется проект, обустроен блок здорового ребенка, созданы комнаты для кормления младенцев, зоны комфортного ожидания с детскими уголками. Здесь также создаются и налаживаются системы "Электронная регистратура" и "Электронная очередь".

В Ростовской области перераспределили время

В Ростовской области пошли по пути перераспределения времени и обязанностей между врачами и средним медперсоналом.

Как сообщили в областном Минздраве, было перераспределено время на разные виды работы врачей, в том числе выделено время специально для оформления документов. Собеседник агентства рассказал, что раньше терапевт вел прием больных в течение четырех часов, а 3 часа 48 минут выделялось для обслуживания пациентов на дому.

Сейчас количество часов работы терапевтов на приеме увеличено до пяти часов, 1 час выделяется на работу с документами и 1 час 48 минут на обслуживание пациентов на дому.

Опыт центра Алмазова

Для Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова поиск оптимальных форм работы - не новинка.

"Мы так работали всегда и продолжаем искать возможности для оптимизации медицинской логистики", - сказал ТАСС Александр Голованов, директор клиники центра имени В. А. Алмазова.

"Главное направление нашей работы - оказание высокотехнологичной медицинской помощи, проведение сложных кардиохирургических, нейрохирургических операций. Поэтому нам необходимо вести отбор пациентов, которым показана именно хирургическая помощь высокой сложности", - пояснил он.

Голованов отметил, что "в общем потоке звонков пациентов, число нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, составляет не более 10-15%".

"Мы даем 360 консультаций в день шесть дней в неделю, все это делается для того, чтобы быстро и качественно пролечить большое количество человек", - пояснил эксперт.

Этой же цели служат и правила Центра Алмазова - пациент должен приходить на консультацию с результатами лабораторных и специальных кардиологических исследований - кардиографией, эхокардиографией.

Таким способом в центре избегают напрасного расхода времени перед операцией из-за того, что пациент недообследован.

"Для оптимизации использования коечного фонда мы применяем методы математического моделирования. Конечная цель этого процесса - оказать высокотехнологичную медицинскую помощь максимальному количеству больных. В 2016 году в центре ВМП получили 15 тыс. человек, и еще 20000 - специализированную медицинскую помощь", - сообщил Голованов.

В центре Алмазова работает контакт-центр, в котором девять операторов шесть дней в неделю принимают звонки пациентов - их поступает до 24 тыс. в месяц.

"Мы применяем роботов для подтверждения явки пациентов, чтобы место на приеме не пустовало. Совершенствуем программное обеспечение в сотрудничестве со специалистами Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого", - отметил Голованов.

Но, по его словам, сделано еще не все. 2-3 тыс. звонков в месяц остаются неотвеченными. Чтобы решить эту проблему, центр в ближайшее время откроет на сайте новый раздел для самозаписи.

"Сейчас развиваем новое направление - вместе с участковыми врачами поликлиник Приморского района Петербурга мы ищем пути сокращения времени для получения консультации в области высокотехнологичной медицинской помощи", - сообщил собеседник агентства.

Контроль в помощь?

Работающие на приеме пациентов в поликлиниках доктора в числе факторов, мешающих гармоничной работе с пациентами, называют систему страховой медицины.

"Это чисто карательный орган, не припомню случаю, когда фонды медицинского страхования кого-то защитили или кому-то помогли. Зато мы получаем штрафы, вынуждены писать объяснения на жалобы посетителей, а уровень их адекватности на момент написания жалобы никто не проверяет. На то, чтобы грамотно отписать каждую жалобу, требуется час", - сказала ТАСС участковый доктор в одной из петербургских поликлиник.

Почти слово в слово повторил ее слова хирург из Красноярска, перешедший недавно из государственной больницы в частный медцентр.

"Ни о какой защите со стороны страховщиков не идет речь, это чисто посредническая структура между государством и учреждениями здравоохранения", - сказал доктор, проработавший в медицине 30 лет, и также согласившийся дать комментарий лишь без упоминания имени.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Свердловской области Елена Денисламова, в том случае, если медицинский работник допустил, например, орфографические ошибки при заполнении документов, то это никак не повлияет на финансирование больницы.

"Однако если медицинская документация, которая заполняется на этапе получения амбулаторной или стационарной помощи, не соответствует тем сведениям, которые поданы больницей в реестр оказания медицинской помощи, то это серьезное нарушение. Это повод провести проверку и основание для штрафа", - подчеркнула собеседница агентства.

"Ошибки, допущенные при оформлении документов, независимо от их формы могут стать причиной невыплаты средств страховыми медицинскими организациями", - рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения Омской области.

По данным ТФОМС Свердловской области, в результате экспертизы историй болезни на дефекты оформления документации страховыми компаниями в первом полугодии 2017 года с больниц регионе удержана сумма в 6,9 млн рублей. В аналогичный период прошлого года эта сумма была больше - она составляла 14,5 млн рублей.

Фактор информатизации: "за" и "против"

Информатизация медицинской отрасли - это то, что "поможет сократить время, посвященное заполнению документов, чтобы посвятить его пациенту", считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от Астраханской области Леонид Огуль.

"Представьте себе единую базу для всего - от карточки в поликлинике или больнице, до больничного листа, рецептов, реестров лекарств. Все ваши обращения к докторам, ваши анализы, эпикризы, рецепты, амбулаторные карты - все в электронных формах, заполнить которые можно быстро. Это экономит огромное количество времени у врача, что для пациентов хорошо", - уверен депутат.

По мнению Татьяны Соломатиной, депутата Госдумы, заслуженного врача РФ, "вопрос (информатизации) стоит очень остро.

"Сегодня 70% рабочего времени врач тарантит не на пациентов, а на бумажную волокиту, отчеты, подписи, документы для страховых компаний. И несмотря на то, что есть электронный документооборот, бумажный документооборот никуда не убран", - сказала она.

По ее мнению, необходим полный переход на электронный документооборот.

"Я надеюсь, в течение пяти лет мы все-таки полностью перейдем на электронный документооборот. Тогда пациент из любой точки страны может прийти в любое медучреждение, разрешить врачу войти в его электронный личный кабинет, и врач может посмотреть абсолютно все исследования, где и когда пациент был на приеме и так далее. Врач какими-то результатами исследований воспользуется, что скажет повторно сдать. А сегодня, приходя за очередной справкой, все приходиться сдавать с нуля", - отметила Соломатина.

В Татарстане запись на прием к врачу вошла в число самых популярных электронных услуг, сообщил и.о. заместителя министра информатизации и связи Республики Татарстан Азат Мугинов.

Записаться в медицинское учреждение можно на портале государственных и муниципальных услуг, в мобильном приложении "Услуги РТ" и через терминалы электронной очереди, установленные внутри медицинских организаций.

Мугинов отметил, что основное преимущество электронной записи к врачу - это круглосуточная доступность сервиса. Можно занять очередь к медицинскому специалисту в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие доступ к сети Интернет.

За семь месяцев 2017 года жители республики "удаленно" записались в медицинские учреждения более 8 млн раз. Это примерно 63% от числа всех записей к врачу. Большая часть записей совершена через портал госуслуг - 1,8 млн раз, через терминалы электронной очереди - 1,1 млн раз.

Значительно возросла и популярность мобильного приложения "Услуги РТ" - за семь месяцев 2017 года через него совершено 648 тыс. электронных записей к медицинскому специалисту. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года посредством приложения на прием записалось 247 тыс. жителей Татарстана - рост почти втрое.

В то же время, в учреждениях здравоохранения видят и проблемы, которые несет информатизация.

"Женщине-врачу 50-и лет обычно сложно объяснить, как вносить данные в компьютер, и в некоторых клиниках нередко теряется время еще и за счет этого", - пояснила ТАСС представитель клиники "Екатерининская", крупнейшего частного лечебного учреждения в Краснодаре.

Но и в этой возрастной категории докторов велика доля тех, кто хорошо владеет компьютером.

"Проблем у докторов на приеме много, но я со всем справлюсь, только бы компьютер работал со скоростью моей мысли", - сказала представитель городской больницы №40 Санкт-Петербурга.

Надежность и дороговизна электронных носителей

По мнению экспертов в области информационной безопасности, полный отказ от бумажных носителей в медицине не только утопичен, но и, в некоторых случаях, несет опасность жизни пациентов.

"Сбои в работе компьютерных систем, которые приводили к потере информации, случались, и будут случаться. Поэтому отказ от использования в медицинском документообороте бумажных носителей при современном качестве оборудования, программного и аппаратного обеспечения, в том числе в области информационной безопасности, представляется мне преждевременным", - сказал ТАСС ведущий специалист Университета ИТМО в области информационных технологий, директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Павел Кузьмич.

Он акцентировал внимание на том, что хакерские атаки и сбои в работе оборудования случаются, это подтверждено статистикой.

"В некоторых случаях потеря данных, например, о непереносимости лекарств или ранее перенесенных пациентом вмешательствах может даже угрожать жизни пациента", - предостерег Кузьмич.

С течением времени, считает эксперт, проблема будет решаться.

"Но не думаю, что в ближайшие 5-10-15-30 лет или даже больше уровень надежности техники и средств обеспечения безопасности информации позволит полностью отказаться от бумажных носителей", - полагает он.

Интеграция медицинских баз в общегосударственные

Кузьмич также высказал мнение о целесообразности интегрировать медицинские базы данных в общегосударственные.

"Это было бы очень разумно: такая интеграция обеспечила бы должный уровень безопасности на уже проверенной платформе, позволила использовать медицинские данные наиболее эффективно и наиболее оперативно за счет единого универсального канала подключения для медицинских учреждений по всей России", - считает эксперт.