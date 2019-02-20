Путин заявил, что систему цифровизации здравоохранения надо отладить в течение трех лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Электронную систему в области здравоохранения надо отладить в течение трех лет. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно обязательно включить в общую цифровую сеть и организации медико-социальной экспертизы. "Тем самым избавить пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок", - разъяснил президент.

Доступность медпомощи

По его словам, медицинская помощь до конца 2020 года должна стать доступной во всех регионах страны.

"В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику <...> До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех - хочу это подчеркнуть - во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан", - сказал глава государства.

По словам главы государства, для реализации этой задачи необходимо построить и модернизировать более полутора тысяч амбулаторий и фельдшерских пунктов в регионах. "Уже за 2019 и 2020 годы должно быть построено и модернизировано 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов", - сказал Путин.

"Об этой системе [здравоохранения] судят по первичному звену - поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий", - добавил он.

"Земский доктор"

Кроме того, Путин предложил снять возрастные ограничения для программы "Земский доктор". При этом, по его словам, подъемные для врачей составят 1 млн рублей, для фельдшеров - 0,5 млн рублей.

"Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей", - сказал политик.

Президент назвал дефицит кадров одной из ключевых проблем. По его мнению, здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования необходимо предусмотреть меры, дающие быстрый результат и быстрый эффект.

"Бережливые поликлиники"

Путин поручил правительству в 2019 году утвердить высокие стандарты "Бережливых поликлиник".

"С учетом лучших региональных практик, а они есть, поручаю правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты "Бережливых поликлиник", принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы", - заявил глава государства.

По его словам, уже в 2021 году "нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники".

Путин подчеркнул, что надо сделать так, чтобы "люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства".

Президент напомнил, что проект успешно реализуется в ряде регионов. "В результате время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три-четыре раза. Я был в таких поликлиниках - работают очень здорово, очень хорошо. Гораздо лучшие условия создаются для людей с ограниченными возможностями, для родителей с детьми, но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало. Они, скорее, исключение, чем правило по стране, в среднем", - посетовал он.

О проекте

Новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работы врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов, получил название "Бережливая поликлиника".

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года. Этот проект реализуется совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. В проекте уже принимают участие не менее 300 поликлиник в 40 субъектах.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых в стране.

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