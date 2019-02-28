Медведев утвердил порядок формирования списка компаний, повышающих конкурентоспособность

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, определяющее порядок формирования списка компаний, которые будут работать по корпоративным программам повышения конкурентоспособности. Это работа проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", напомнил премьер.

"Хочу сказать два слова в отношении документа, который я подписал. Это постановление правительства, которое направлено на повышение конкурентоспособности наших промышленных предприятий. <…> Подписанный документ устанавливает порядок формирования единого перечня организаций, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности", - сказал он.

Также утверждаются правила предоставления кредитным организациям субсидий из федерального бюджета, добавил Медведев. "Это позволит на более выгодных условиях предоставлять кредиты компаниям, которые реализуют такие программы", - пояснил он, напомнив, что в бюджете РФ на эти цели предусмотрены "немалые средства".