В МЭР считают, что облигации соцвоздействия привлекут деньги в нацпроекты

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает привлекать частные средства в социальные и экологический нацпроекты с помощью облигаций социального воздействия и "зеленого финансирования". Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Мы знаем, что требуется профинансировать из внебюджетных источников в социальных сферах 236 млрд рублей в рамках нацпроектов. Мы думаем, что облигации социального воздействия позволят это сделать", - сказал он.

Торосов также отметил, что национальный проект "Экология" требует финансирования за счет внебюджетных средств в объеме 3,2 трлн рублей за 6 лет или почти 80% от общего объема финансирования. Развитие инструментов "зеленого финансирования" позволит закрыть эту потребность.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.