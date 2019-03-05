РЭЦ планирует открыть офисы единой системы поддержки экспорта еще в пяти странах мира

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) откроет новые зарубежные офисы единой системы поддержки экспорта в Китае, Вьетнаме, Узбекистане, Белоруссии и Германии. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава РЭЦ Андрей Слепнев после совещания по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", которое проходило в Тульской области под руководством министра финансов РФ Антона Силуанова.

Единая система поддержки экспорта предполагает формирование в 19 странах крупных региональных хабов, в 33-х странах - локальных точек. Первый зарубежный офис единой поддержки экспорта открылся в Мумбаи 21 февраля 2019 года.

"Следующие открываются в Хошимине (Вьетнам), Шанхае (Китай), затем совместные точки у нас появится в Ташкенте (Узбекистан), в Белоруссии, в Германии во Франкфурте-на-Майне <…> Наша задача настроить единый технологический процесс, информационную систему, продуктовую линейку, чтобы размещенные заявки предприятий, например, из Тульской области были бы сразу видны всей агентской сети, и она [заявка] будет стандартизирована, и ее можно было подхватить в странах агентской сети и сделать соответствующий промоушен", - сказал Слепнев, не уточнив сроки открытия офисов.

Данная инфраструктура создается в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для сопровождения российских промышленников, которые планируют выходить на международные рынки. Единая система обеспечит единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг, диверсификацию географии российского экспорта, охват более чем в 100 зарубежных странах и 85 субъектах РФ.