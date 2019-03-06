Медведев поручил Минприроды проработать организацию раздельного сбора отходов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проработать вопросы, связанные с организацией раздельного сбора отходов. Как сообщили в пресс-службе правительства, такое поручение он дал по итогам состоявшегося 18 февраля заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященного нацпроекту "Экология".

До 26 марта министерство должно будет "подготовить предложения по уточнению состава компонентов комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, их взаимосвязи, содержанию, функциям, стоимости и прогнозу эффективности функционирования, предусмотрев проработку вопросов организации раздельного сбора отходов, а также обоснования достаточности мероприятий федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" для решения поставленных задач". Также Минприроды поручено совместно с правительством Нижегородской области взять на особый контроль завершение ликвидации объектов накопленного вреда "Белое море", "Черная дыра" и "Игумново". Министерству предстоит представить предложения по составу дополнительных мероприятий в рамках реализации проектов "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение лесов".

Минприроды совместно с Роспотребнадзором необходимо будет также обеспечить определение и приоритетное снижение особо опасных производственных выбросов в атмосферу, влияющих на здоровье населения, за счет первоочередных мер по модернизации существующих производств в рамках комплексных планов мероприятий по снижению выбросов в наиболее загрязненных городах. Срок исполнения этого поручения - до 1 октября.

Ряд министерств подготовят предложения для снижения выбросов загрязняющих веществ в воздух

Целому ряду министерств поручено подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух, за счет газификации частного сектора, перевода предприятий теплоэнергетики на газ, перевода общественного транспорта на газ или перехода на электротранспорт, строительства объездных автомобильных дорог и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это необходимо будет сделать до 5 апреля.

Кроме того, до 1 апреля Минприроды и Минтранс должны будут подготовить дополнительные предложения по развитию экологического туризма с проработкой вопросов транспортной доступности особо охраняемых природных территорий, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, предусмотренных национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Роспотребнадзору совместно с Минфином и Минприроды нужно будет дополнительно проработать вопрос о необходимых объемах финансирования и составе мероприятий по модернизации и развитию системы социально-гигиенического мониторинга в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и представить в президиум Совета согласованные предложения.