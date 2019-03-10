Тюменская область направит около 40 млн рублей на диагностику ВИЧ-инфекций в регионе

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Тюменской области намерены в текущем году вложить порядка 40 млн рублей в систему диагностики ВИЧ-инфекций в регионе, из федеральной казны на эти цели выделяется более 3 млн рублей. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

С 2017 года в Российской Федерации запущен процесс централизованной закупки антиретровирусных препаратов для ВИЧ-положительных людей.

"За счет федерального бюджета Тюменской области на 2019 год выделено 3,1 млн рублей на диагностические системы для выявления ВИЧ-инфекции, из областного бюджета на диагностику выделено 36,9 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В 2018 году впервые к жителям удаленных городов и сел региона выезжала мобильная лаборатория экспресс-тестирования на ВИЧ. "В этом году проект тестирования жителей труднодоступных населенных пунктов Тюменской области был поддержан фондом Президентских грантов. Жители многих районов смогут узнать свой ВИЧ-статус", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что профилактика распространения ВИЧ-инфекции стала одним из базовых направлений. Тестирование в 2018 году прошли около тысячи тюменцев, было выявлено 24 положительных результата на ВИЧ.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.