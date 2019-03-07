Двух человек, похоже, вылечили от ВИЧ. Вирус наконец-то побежден?

Вирус иммунодефицита человека, или просто ВИЧ, поражает иммунную систему. Попав внутрь клеток, ВИЧ встраивает свой генетический код в их ДНК — по сути, становится ее частью. Защитные силы не способны распознать ВИЧ, а тем временем клетки невольно начинают производить новые копии вируса, которые распространяются по организму.

Это процесс незаметно протекает годами. Из-за ВИЧ клеток иммунной системы становится все меньше, и человек все хуже справляется с болезнями. Бывает, что заурядная простуда перерастает в пневмонию, затем инфекция перекидывается на мозг, и наступает смерть — ВИЧ убивает опосредованно.

Современные противовирусные препараты позволяют приостановить развитие болезни и предотвратить наступление ее последней стадии, СПИДа. Больные, проходящие терапию, в среднем живут столько же, сколько остальные люди, а риск передать вирус у них значительно снижается.

Правда, лекарства против ВИЧ часто производят тяжелые побочные эффекты, а если лечение приостановить, болезнь снова прогрессирует. Пока полностью избавить от ВИЧ удалось только одного человека, "берлинского пациента" Тимоти Рэя Брауна. Возможно, теперь таких людей трое.

Как избавили от ВИЧ единственного человека в истории

Люди с ВИЧ подвержены не только инфекциям, но и некоторым типам рака. Браун был болен лейкемией, и в 2007 году ему сделали пересадку костного мозга. Клетки, где обживается ВИЧ, созревают именно в костном мозге, поэтому врачи пошли на хитрость. Они нашли донора с мутацией, из-за которой вирусные частицы не могут зацепиться за цель, — новый костный мозг производил бы неуязвимые клетки. Кстати, такую же мутацию пытался искусственно внести китайский ученый Цзянькуй Хэ, объявивший в ноябре 2018 года о рождении первых в истории детей с отредактированными ДНК.

Через год лейкемия вернулась, и Брауну провели еще одну операцию. В 2009 году в его крови уже нельзя было найти следов вируса. Но случай Брауна был единственным в медицинской практике, а другие попытки повторить то же самое заканчивались неудачно. Оттого научное сообщество сомневалось, что исцеление Брауна произошло только благодаря пересадке костного мозга. Теперь появились новые свидетельства в пользу этой догадки.

Что случилось на этой неделе

На международной конференции в Сиэтле, посвященной ретровирусам и оппортунистическим инфекциям, ученые сообщили о двух обнадеживающих результатах: еще два человека, "лондонский пациент" и "дюссельдорфский пациент", находятся в ремиссии после пересадки костного мозга. Врачи намеренно используют слово "ремиссия", имея в виду, что у обоих людей нет признаков ВИЧ, но говорить о полном излечении рано.

Как и Браун, "лондонский пациент" был болен раком, но не лейкемией, а лимфомой Ходжкина. Ему тоже требовалась пересадка костного мозга, и донора ему нашли с такой же мутацией, как для Брауна. Разница в том, что "лондонскому пациенту" предварительно не проводили курсы лучевой и химиотерапии, а пересадку костного мозга сделали лишь однажды. Вдобавок в собственной ДНК Брауна одна копия гена (почти у каждого нашего гена есть две копии — от отца и от матери) содержала нужную мутацию, а у "лондонского пациента" обе были правильными, то есть бесполезными для борьбы с ВИЧ.