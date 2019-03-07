Двух человек, похоже, вылечили от ВИЧ. Вирус наконец-то побежден?

Почему с ВИЧ так сложно справиться
Вирус иммунодефицита человека, или просто ВИЧ, поражает иммунную систему. Попав внутрь клеток, ВИЧ встраивает свой генетический код в их ДНК — по сути, становится ее частью. Защитные силы не способны распознать ВИЧ, а тем временем клетки невольно начинают производить новые копии вируса, которые распространяются по организму.
Это процесс незаметно протекает годами. Из-за ВИЧ клеток иммунной системы становится все меньше, и человек все хуже справляется с болезнями. Бывает, что заурядная простуда перерастает в пневмонию, затем инфекция перекидывается на мозг, и наступает смерть — ВИЧ убивает опосредованно.
Современные противовирусные препараты позволяют приостановить развитие болезни и предотвратить наступление ее последней стадии, СПИДа. Больные, проходящие терапию, в среднем живут столько же, сколько остальные люди, а риск передать вирус у них значительно снижается.
Правда, лекарства против ВИЧ часто производят тяжелые побочные эффекты, а если лечение приостановить, болезнь снова прогрессирует. Пока полностью избавить от ВИЧ удалось только одного человека, "берлинского пациента" Тимоти Рэя Брауна. Возможно, теперь таких людей трое.
Как избавили от ВИЧ единственного человека в истории
Люди с ВИЧ подвержены не только инфекциям, но и некоторым типам рака. Браун был болен лейкемией, и в 2007 году ему сделали пересадку костного мозга. Клетки, где обживается ВИЧ, созревают именно в костном мозге, поэтому врачи пошли на хитрость. Они нашли донора с мутацией, из-за которой вирусные частицы не могут зацепиться за цель, — новый костный мозг производил бы неуязвимые клетки. Кстати, такую же мутацию пытался искусственно внести китайский ученый Цзянькуй Хэ, объявивший в ноябре 2018 года о рождении первых в истории детей с отредактированными ДНК.
Через год лейкемия вернулась, и Брауну провели еще одну операцию. В 2009 году в его крови уже нельзя было найти следов вируса. Но случай Брауна был единственным в медицинской практике, а другие попытки повторить то же самое заканчивались неудачно. Оттого научное сообщество сомневалось, что исцеление Брауна произошло только благодаря пересадке костного мозга. Теперь появились новые свидетельства в пользу этой догадки.
Что случилось на этой неделе
На международной конференции в Сиэтле, посвященной ретровирусам и оппортунистическим инфекциям, ученые сообщили о двух обнадеживающих результатах: еще два человека, "лондонский пациент" и "дюссельдорфский пациент", находятся в ремиссии после пересадки костного мозга. Врачи намеренно используют слово "ремиссия", имея в виду, что у обоих людей нет признаков ВИЧ, но говорить о полном излечении рано.
Как и Браун, "лондонский пациент" был болен раком, но не лейкемией, а лимфомой Ходжкина. Ему тоже требовалась пересадка костного мозга, и донора ему нашли с такой же мутацией, как для Брауна. Разница в том, что "лондонскому пациенту" предварительно не проводили курсы лучевой и химиотерапии, а пересадку костного мозга сделали лишь однажды. Вдобавок в собственной ДНК Брауна одна копия гена (почти у каждого нашего гена есть две копии — от отца и от матери) содержала нужную мутацию, а у "лондонского пациента" обе были правильными, то есть бесполезными для борьбы с ВИЧ.
Третий человек, "дюссельдорфский пациент", тоже болел лимфомой, не проходил лучевую терапию, и пересадку костного мозга ему сделали один раз, а не два. В течение 3,5 месяцев после этого, несмотря на прекращение противовирусной терапии, пациент остается здоровым. Самые чувствительные методы анализа крови обнаруживают в ней лишь следовые количества вирусной ДНК. Анализы "лондонского пациента" чисты еще дольше — полтора года.
Оба предположительно излечившихся человека — участники программы IciStem. В рамках этой программы подобраны более 22 тыс. доноров, еще 39 пациентов с ВИЧ уже прошли терапию и пересадку костного мозга. Они находятся под пристальным наблюдением врачей — возможно, список избавившихся от вируса скоро расширится.
Почему до победы над ВИЧ далеко
Даже если два новых пациента вправду вылечились, всех больных с ВИЧ так не спасти. По данным ВОЗ, к концу 2017 года на Земле жило более 35 млн зараженных, почти три четверти из них — в Африке (в России — около 1 млн человек). Пересадка костного мозга слишком дорога, позволить ее себе могут единицы. Но главная проблема даже не в этом.
Брауна и двух других пациентов спасали, прежде всего, не от ВИЧ, а от рака, который гарантированно их убил бы. Остальные 39 человек из программы IciStem тоже лечатся от онкологических заболеваний. Пересадка костного мозга не только дорога, но сложна и опасна.
Для успеха нужно найти подходящего донора, иначе организм отторгнет чужие клетки. Это само по себе трудно, а для устранения ВИЧ нужен человек с определенной мутацией — среди европейцев таких около 1%. Исход операции зависит и от других факторов: предшествующей терапии, состояния организма пациента, иммунной "агрессивности" донорского материала. А неудачная пересадка может убить человека.
Тем не менее результаты, оглашенные на конференции в Сиэтле, показывают, что выздоровление Тимоти Брауна было не случайным. Даже если врачи не придумают, как усовершенствовать пересадку костного мозга, то, может быть, ученым удастся разработать другую терапию, связанную с мутантным геном. В борьбе с неизлечимой болезнью появилась надежда.
Марат Кузаев при участии редакции научно-популярного сайта "Чердак"