На строительство домов культуры в 2 районах Курганской области выделили более 250 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Более 250 млн руб. направлено на строительство двух новых домов культуры в Частоозерском и Звериноголовском районах Курганской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на строительство домов культуры в 11 субъектах РФ. Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма". Согласно документу, в Звериноголовском районе запланировано строительство культурно-оздоровительного центра на 300 мест.

"В Звериноголовском районе дом культуры будет сдан в 2020 году, строительство началось в 2018 году, общая сумма составляет свыше 137 млн рублей, выделенные по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" из федерального и областного бюджетов. В Частоозерском районе объект будет сдан в этом году, он финансируется в рамках нацпроекта "Культурная среда" и соглашения с Министерством культуры. Бюджет проекта - более 122 млн рублей, из них около 88 млн рублей - федеральные средства, остальное - областной бюджет", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе реализации национального проекта "Культурная среда" в 2019 году будут выделены средства на укрепление материально-технической базы домов культуры в 22 районах Курганской области. "Из федерального и областного бюджетов будет направлено более 36 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" к концу 2024 года планируется построить или отремонтировать в России 526 сельских культурно-досуговых объектов.