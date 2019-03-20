В Росздравнадзоре предложили вести учет приезжающих на лечение в Россию иностранцев

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В Росздравнадзоре предложили ввести учет иностранных пациентов, приезжающих на лечение из-за рубежа в российские медицинские учреждения. Об этом в среду на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина.

"Было бы хорошо ввести учет всех тех граждан, которые поступают к нам сюда [в российские медцентры] на лечение, <…> рабочая группа должна вести учет пациентов, которые приезжают на лечение", - сказала Серегина. По ее словам, специалисты Росздравнадзора выражают готовность в рамках своих полномочий заниматься национальной системой безопасности и качества медицинской помощи в медицинских организациях.

Одной из целей национального проекта "Здравоохранение" является увеличение объема экспорта медицинских услуг до $1 млрд в год. Для этого Минздрав России планирует уже к середине 2019 года разработать и запустить ежегодную программу коммуникационных мероприятий, которая расскажет иностранным гражданам о возможностях российской медицины. Уже к концу году планируется внедрить систему мониторинга данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.