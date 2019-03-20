Эксперт: потребность во врачах-гериатрах удовлетворена в РФ примерно на 40%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Почти 1 тыс. врачей в России прошли первичную подготовку по специальности "Гериатрия", касающейся лечения заболеваний у людей пожилого возраста. Это около 40% от общей потребности в гериатрах, сообщила в среду журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"Подготовлено достаточно много врачей, почти 1 тыс. врачей сегодня имеют сертификат по гериатрии - это первичная подготовка по гериатрии. Еще несколько лет назад было 200 человек. Мы очень быстро развиваемся, - рассказала Ткачева. - Статистики еще нет, но мы предполагаем, что сейчас процентов 40 [от необходимого числа] гериатров <...> есть".

Она отметила, что на сегодняшний день 37 кафедр готовят врачей-гериатров, где можно обучиться навыкам гериатрической помощи пожилым, добавив, что врачу предпочтительнее вместо переподготовки пройти двухлетнее обучение в ординатуре по этой специальности.

Ткачева добавила, что к 2024 году в России должно появиться около 2 тыс. гериатров. "Но мы планируем, что фактически все врачи, которые соприкасаются с пожилыми людьми, участвуют в оказании и помощи, должны пройти какое-то тематическое усовершенствование по гериатрии", - сказала она, добавив, что гериатрия будет внедряться в додипломное образование студентов-медиков.

Задача врача-гериатра

Специалист уточнила, что гериатр - "это врач, который должен иметь энциклопедическое образование", быть не только хорошим терапевтом, но и разбираться в возрастно- ассоциированных проблемах психиатрии, неврологии, урологии и других сфер. При этом, отметила она, гериатр - это врач-консультант, работающий со сложными случаями заболеваний, возникающих у пожилых людей, и такой специалист не может заменить лечащего врача.

Ткачева также подчеркнула важность младшего медицинского персонала, по ее словам, медсестры тоже должны совершенствоваться в гериатрии. "Они оказывают большой блок помощи пожилым людям, и учить медсестер - это тоже очень важно", - сказала специалист.

Необходимость в гериатрической службе

По словам Ткачевой, в России насчитывается более 15 млн людей старше 75 лет. При этом в Москве количество жителей, отпраздновавших 80-летие, достигнет 1 млн в ближайшие годы. "В ближайшие несколько лет в Москве будет 1 млн людей старше 80 лет. Сейчас у нас в России 15 млн людей старше 75 лет", - сказала она.

Гериатрические центры будут созданы в каждом регионе России, они будут организовывать все работу, касающуюся медицины пожилых и координировать взаимодействие с социальной службой. При этом в ряде регионах это будут многопрофильные клиники на базе региональных госпиталей ветеранов войн, которые есть в 63 регионах, рассказала Ткачева. Сейчас в стране насчитывается почти 2400 гериатрических коек.

О нацпроекте

Федеральный проект "Старшее поколение", входящий в нацпроект "Демография", предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание, как на дому, так в стационарной и полустационарной форме.

В свою очередь Минздрав России в рамках этого проекта планирует создавать гериатрические центры и отделения, проводить дополнительные скрининги здоровья людям старше 65 лет, а также организовать доставку в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности.