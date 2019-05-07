"Ъ": в МЭР предупредили о риске подорожания песка и щебня из-за реализации нацпроектов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития России предупредило о риске роста цен и возможном дефиците ряда строительных материалов из-за реализации нацпроектов. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада президенту, направленный министерством на согласование в правительство.

Документ был подготовлен во исполнение поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева провести до 1 мая анализ потенциала строительной отрасли, которое было дано по итогам прошедшего 12 апреля совещания по ценообразованию на строительные материалы, уточнили газете в правительстве.

Как отмечает издание, возможное подорожание стройматериалов скажется, в первую очередь, на нацпроектах "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда". Минэкономразвития, пишет "Коммерсантъ", опасается, что связанный с реализацией нацпроектов рост спроса на материалы приведет к "критически высокому уровню загрузки мощностей", что может вызвать скачки цен в некоторых регионах.

Так, по расчетам министерства, к 2024 году потребление песка вырастет на 42%, а уровень загрузки предприятий достигнет 82%. Для щебня эти показатели составят соответственно 44% и 95%, для битума - 48% и 86%. В период пикового спроса загрузка предприятий, производящих битум, может достигнуть 100%, предупреждает Минэкономразвития.

"Сейчас цены варьируются в разных регионах и зависят от неравномерности распределения мощностей, а также способности удовлетворять объем спроса. <...> Существует риск дальнейшего увеличения стоимости доставки, связанный главным образом с дефицитом полувагонов ", - приводит "Коммерсантъ" текст документа.

Для снижения рисков министерство предлагает поддержать ввод новых производств, унифицировать порядок выдачи лицензий на разработку месторождений и рассмотреть возможность увеличения железнодорожных поставок в регионы, которым грозит дефицит стройматериалов.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.