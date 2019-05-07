Майский указ год спустя. Первые результаты нацпроектов будут заметны уже в этом году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Работа, проведенная после подписания в 2018 году майского указа президента РФ о национальных целях развития, позволит получить ощутимые результаты уже в 2019-2020 годах, а к 2024 году - добиться ускорения темпов экономического роста и увеличения доли инвестиций в основной капитал РФ. По оценкам экспертов, опрошенных порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в результате реализации национальных проектов, разработанных на основе майского указа, российская экономика в 2019 году дополнительно получит около 3,4 трлн рублей (3,2% ВВП).
Национальные проекты
7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. Среди целей, перечисленных в указе, значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
Кроме того, майский указ ставит и макроэкономические задачи, ориентированные на осуществление прорыва в развитии страны в ближайшие годы. Это и технологический прорыв за счет инноваций и цифровизации экономики, и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции не выше 4%.
За прошедший год правительство подготовило 12 национальных проектов по таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, был разработан комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Бюджеты нацпроектов и влияние на экономический рост
В ближайшие годы на реализацию национальных проектов планируется направить 25,7 трлн рублей. Около 70% этих средств пойдет на финансирование четырех направлений - в сфере демографической политики, экологии, а также строительства дорог и инфраструктурных проектов. В целом примерно половина всего финансирования нацпроектов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (13,2 трлн рублей), 30% - из внебюджетных источников (7,5 трлн рублей) и 20% - из региональных бюджетов (5 трлн рублей).
Средства федерального бюджета главным образом будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов и задач в области демографической политики. В 2019-2024 годах на эти цели будет израсходовано примерно 6 трлн рублей. Около 84% расходов региональных бюджетов (4,1 трлн рублей) планируется потратить на строительство дорог.
Средства внебюджетных фондов в основном пойдут на финансирование проектов в области экологии (3,2 трлн рублей) и инфраструктуры (3,3 трлн рублей). На проекты в этих областях потребуется до 90% внебюджетных расходов.
Основной импульс от расходов на реализацию нацпроектов российская экономика получит в 2019-2020 годах, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Благодаря внушительному шестилетнему плану по расходам складывается впечатление, что экономика получит сильный импульс для дальнейшего роста на протяжении всего периода реализации проектов. Тем не менее основной импульс придется на 2019-2020 годы. Ориентируясь на прошлый год как на базовый, можно сказать, что экономика в результате реализации национальных проектов в 2019 году дополнительно получит порядка 3,4 трлн рублей, или 3,2% ВВП", - уточняет Орлова.
При этом в 2020 году ожидаемый прирост расходов на проекты по сравнению с текущим годом окажется уже ниже (расходы увеличатся на 0,9 трлн рублей, или на 0,8% ВВП). В последующие годы правительство будет поддерживать годовое финансирование проектов в среднем на уровне 4,5 трлн рублей.
Согласно обзору Минэкономразвития "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы", прогнозные показатели российской макроэкономики предполагают достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов. Так, в 2020 году Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП до 2%, а с 2021 года - до уровня выше 3%. Кроме того, министерство не исключает повышения прогноза по темпам роста ВВП в 2019 году с нынешних 1,3%.
Инфраструктура и инвестиции
Развитие инфраструктуры, по мнению экспертов, станет ключевой составляющей обеспечения ускоренного развития регионов страны. По оценкам Альфа-банка, примерно 60% всех расходов на нацпроекты будут так или иначе связаны с инфраструктурными проектами.
По мнению главы Sberbank Investment Research Ярослава Лисоволика, если меры по финансированию национальных проектов будут в значительной степени реализованы, они могут способствовать ускорению экономического роста, прежде всего через рост инвестиций в основной капитал за счет более интенсивного развития инфраструктуры. "И в этом плане тот анализ, который мы провели, относительно возможных направлений финансирования этих указов, показывает, что такого рода вектор экономического развития будет способствовать ускоренному развитию регионов, в том числе регионов Дальнего Востока, которые станут основным реципиентом средств в развитие инфраструктуры", - говорит Лисоволик.
Первые результаты, касающиеся развития инфраструктуры, будут достигнуты в 2019-2020 годах. Так, в 2019 году в Алтайском крае отремонтируют почти 916 км дорог и 11 мостов. Для обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей в 2019 году будут построены Прегольская ТЭС в Калининградской области и ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края.
В 2019 году планируется введение в эксплуатацию первой плавучей атомной тепловой электрической станции в Чукотском автономном округе. В 2020 году более чем вдвое, до 80 млн тонн в год, будет увеличена мощность первого участка нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (Тайшет - Сковородино).
Успешная реализация нацпроектов и целей, установленных майским указом, может увеличить долю инвестиций в основной капитал в РФ до 25%, добавляет Лисоволик. По данным Росстата, доля инвестиций в основной капитал в РФ в 2018 году достигла примерно 20,6% ВВП.
"Если эти указы будет успешно реализованы, то можно говорить о том, что инвестиции, которые в предыдущее десятилетие были относительно слабым звеном в экономическом росте, могут стать его ключевым фактором. При этом правительством ставится цель доведения отношения инвестиций к ВВП до 25%. Мы считаем, что в случае реализации этих указов и значительного роста финансирования инфраструктуры, можно говорить о том, что такого рода цель по увеличению инвестиций в основной капитал до 25% может стать достижимой", - отмечает Лисоволик.
Производительность труда
Помимо развития инфраструктуры и увеличения доли инвестиций в ВВП важнейшим инструментом ускорения экономического роста является повышение производительности труда. Один из национальных проектов ставит задачу ускорить рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до не менее 5% в год к 2024 году с 1,4% в 2018 году.
Всего к 2024 году в программе должны принять участие не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий. Ожидается, что в 2019 году целевых показателей достигнут 60% предприятий-участников, а к 2024 году - 95%.
Для российской экономики достижение темпов роста производительности труда до 2-3% в год уже было бы очень неплохим результатом по сравнению с общемировым уровнем, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его словам, в мире этот показатель составляет в среднем как раз 2-3%. При этом особенности российской экономики могут сдерживать рост производительности труда, однако это абсолютно нормально, считает эксперт.
"Уровень развития инфраструктуры у нас достаточно высокий, и уровень жизни даже по меркам развивающихся экономик у нас, мягко говоря, не низкий. Я думаю, если исходить из темпов роста производительности труда в 2-3% в год, это уже довольно неплохо с учетом того, где наша экономика уже находится. То есть у нас нет циклического спада, у нас не кризис, у нас безработица очень низкая - на этом фоне свободных ресурсов, которые могут перемежаться между отраслями, не так много. Мне кажется, это основные сдерживающие факторы", - поясняет Брагин.
Качество жизни
Ключевым критерием оценки эффективности нацпроектов должны стать конкретные результаты по улучшению жизни россиян. Глава государства подчеркивал, что эти проекты не федеральные и тем более не ведомственные, а именно национальные, а значит, их эффект должен быть заметен в каждом регионе и муниципалитете.
"Людей, кроме того, не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано, как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас", - говорил президент.
На человеческий капитал в рамках национального плана развития страны направят 5,7 трлн рублей. Эти средства являются суммарным бюджетом нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура".
Важно не только ускорить экономический рост, но и обеспечить его устойчивость, а это возможно за счет развития человеческого капитала, говорит Лисоволик из Sberbank Investment Research.
"Помимо той компоненты, которая связана с самим размером средств, которые предполагается израсходовать для модернизации, здесь важен качественный элемент, заключающийся в том, что значительная часть этих средств направляется на развитие инфраструктуры и на развитие образования и здравоохранения, которые являются важными составными элементами развития человеческого капитала. Такого рода структура расходов может дать положительный эффект не только для темпов экономического роста, но и для большей устойчивости динамики роста российской экономики в долгосрочной перспективе", - отмечает он.
Национальные проекты - единственный программный документ с абсолютно конкретными целями, эффективность достижения которых можно точно оценить. Работа как федеральных, так и региональных властей будет оцениваться по 15 ключевым показателям эффективности (KPI), которые сформированы на основе национальных целей развития.
Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсантъ" пояснял, что индикаторы эффективности можно поделить на два блока - экономика и качество жизни. При этом система оценки деятельности губернаторов из 15 показателей - это натуральные показатели. "Они измеримы, они не искусственны, они заведомо важны обществу, а не какой-то его части, и понятны ему", - подчеркивал Орешкин.
Нацпроекты направлены на людей, поэтому исполнительной власти придется прислушиваться к оценкам и мнению граждан. "Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, - заявлял Путин в послании Федеральному Собранию. - Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти".