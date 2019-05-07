Майский указ год спустя. Первые результаты нацпроектов будут заметны уже в этом году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Работа, проведенная после подписания в 2018 году майского указа президента РФ о национальных целях развития, позволит получить ощутимые результаты уже в 2019-2020 годах, а к 2024 году - добиться ускорения темпов экономического роста и увеличения доли инвестиций в основной капитал РФ. По оценкам экспертов, опрошенных порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в результате реализации национальных проектов, разработанных на основе майского указа, российская экономика в 2019 году дополнительно получит около 3,4 трлн рублей (3,2% ВВП). Национальные проекты 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации, Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. Среди целей, перечисленных в указе, значатся: повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности вдвое, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

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Кроме того, майский указ ставит и макроэкономические задачи, ориентированные на осуществление прорыва в развитии страны в ближайшие годы. Это и технологический прорыв за счет инноваций и цифровизации экономики, и вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, и сохранение инфляции не выше 4%. За прошедший год правительство подготовило 12 национальных проектов по таким направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Кроме того, был разработан комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Бюджеты нацпроектов и влияние на экономический рост В ближайшие годы на реализацию национальных проектов планируется направить 25,7 трлн рублей. Около 70% этих средств пойдет на финансирование четырех направлений - в сфере демографической политики, экологии, а также строительства дорог и инфраструктурных проектов. В целом примерно половина всего финансирования нацпроектов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (13,2 трлн рублей), 30% - из внебюджетных источников (7,5 трлн рублей) и 20% - из региональных бюджетов (5 трлн рублей).

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Средства федерального бюджета главным образом будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов и задач в области демографической политики. В 2019-2024 годах на эти цели будет израсходовано примерно 6 трлн рублей. Около 84% расходов региональных бюджетов (4,1 трлн рублей) планируется потратить на строительство дорог. Средства внебюджетных фондов в основном пойдут на финансирование проектов в области экологии (3,2 трлн рублей) и инфраструктуры (3,3 трлн рублей). На проекты в этих областях потребуется до 90% внебюджетных расходов. Основной импульс от расходов на реализацию нацпроектов российская экономика получит в 2019-2020 годах, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Благодаря внушительному шестилетнему плану по расходам складывается впечатление, что экономика получит сильный импульс для дальнейшего роста на протяжении всего периода реализации проектов. Тем не менее основной импульс придется на 2019-2020 годы. Ориентируясь на прошлый год как на базовый, можно сказать, что экономика в результате реализации национальных проектов в 2019 году дополнительно получит порядка 3,4 трлн рублей, или 3,2% ВВП", - уточняет Орлова. При этом в 2020 году ожидаемый прирост расходов на проекты по сравнению с текущим годом окажется уже ниже (расходы увеличатся на 0,9 трлн рублей, или на 0,8% ВВП). В последующие годы правительство будет поддерживать годовое финансирование проектов в среднем на уровне 4,5 трлн рублей. Согласно обзору Минэкономразвития "Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы", прогнозные показатели российской макроэкономики предполагают достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов. Так, в 2020 году Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП до 2%, а с 2021 года - до уровня выше 3%. Кроме того, министерство не исключает повышения прогноза по темпам роста ВВП в 2019 году с нынешних 1,3%. Инфраструктура и инвестиции Развитие инфраструктуры, по мнению экспертов, станет ключевой составляющей обеспечения ускоренного развития регионов страны. По оценкам Альфа-банка, примерно 60% всех расходов на нацпроекты будут так или иначе связаны с инфраструктурными проектами. По мнению главы Sberbank Investment Research Ярослава Лисоволика, если меры по финансированию национальных проектов будут в значительной степени реализованы, они могут способствовать ускорению экономического роста, прежде всего через рост инвестиций в основной капитал за счет более интенсивного развития инфраструктуры. "И в этом плане тот анализ, который мы провели, относительно возможных направлений финансирования этих указов, показывает, что такого рода вектор экономического развития будет способствовать ускоренному развитию регионов, в том числе регионов Дальнего Востока, которые станут основным реципиентом средств в развитие инфраструктуры", - говорит Лисоволик.

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