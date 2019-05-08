Путин поручил жестко упорядочить практику переноса сроков по нацпроектам

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на перенос сроков реализации мероприятий, предусмотренных национальными проектами. Глава государства поручил жестко упорядочить такую практику или вообще ее искоренить.
"Одна задержка тянет за собой цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переноса контрольных сроков жестко упорядочить, - сказал он на заседании президентского совета по национальным проектам. - Это должно быть редким аргументированным исключением из правил. А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться".
Путин напомнил, что времени на "раскачку" нет. "Это не фигура речи, не безадресный призыв, а четкое, жесткое и персональное требование к правительству, федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам. Прошу им руководствоваться постоянно, а не к отчетным датам и срокам исполнения поручений", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что каждый руководитель региона должен лично заниматься реализацией национальных проектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми. "Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны, но это вовсе не значит, что все заботы нужно переложить на регионы и спрашивать с них только отчетность", - указал он.
Федеральные органы должны выступать заинтересованными партнерами субъектов РФ в совместной работе над нацпроектами, уверен Путин. "Эффективно в режиме постоянно действующих штабов отслеживать и координировать общий ход работы, помогать коллегам, своевременно устранять трудности, любые расхождения и нестыковки. Это естественно, что они возникают, само собой разумеется, нужно просто над этим работать", - пояснил президент.
Российский лидер также потребовал пресечь практику проведения конкурсов для нацпроектов, требования в которых "рисуются под конкретного производителя".
"Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь, - сказал он. - Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надежности".
Путин подчеркнул, что важно обеспечить равные возможности и справедливые условия для всех при реализации нацпроектов. "В этом основа их эффективности, доверие к нашим действиям со стороны людей, общества и бизнеса", - сказал он.
Искусственные барьеры
Глава государства пояснил свою мысль на конкретном примере. Он заметил, что одна из ключевых задач нацпроектов - сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, дать крупным, средним и малым предприятиям возможность закрепиться на внутреннем рынке, нарастив объемы и качество выпускаемой продукции и начав экспорт.
"Чтобы эта возможность сработала, нужно действовать, конечно, в конкурентной среде. Однако на практике, и различные контролирующие органы это фиксируют, появляются искусственные барьеры", - констатировал президент. Он указал, что технические задания по некоторым видам машин и оборудования "буквально рисуются, искусственно рисуются под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя".
При этом, по его словам, другие компании задвигаются на периферию. "У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях, они подчас даже не могут участвовать в конкурсах. Так прописаны условия", - посетовал российский лидер, подчеркнув, что "побеждают в данном случае не лучшие, а свои". Причем предложения их оказываются далеко не самыми оптимальными, а риск срыва выполнения заказов велик.
Президент напомнил, что все поручения по локализации и диверсификации закупок машин и оборудования в рамках нацпроектов уже есть. "Дело за их надлежащим исполнением", - сказал он, попросив Федеральную антимонопольную службу серьезно усилить контроль за такими закупками и регулярно информировать президента и премьера по этому вопросу. Путин также поручил Минфину и Казначейству РФ в конце года проанализировать закупочную кампанию в рамках реализации нацпроектов на местах и представить соответствующий доклад, который станет основой для подведения итогов и объективной оценки деятельности всех уровней власти по реализации национальных проектов.
Объемы закупок МСП
По данным корпорации МСП по итогам 2018 года общий объем закупок у малого и среднего бизнеса превысил 3 трлн рублей. Более 67% в этом объеме занимает продукция производственного назначения, в том числе более 12% - инновационная, высокотехнологичная.
В 2018 году поставщиками стали больше 104 тыс. малых и средних компаний, с которыми крупнейшими заказчиками заключено более 400 тыс. договоров. В 2019 году Корпорация по закупкам для малого бизнеса намерена превысить показатель прошлого года.
Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" объем закупок для малого бизнеса в 2019 году должен составить 3 трлн рублей, а к 2024 году - 5 трлн рублей.
Сбои в финансировании
Путин призвал кабмин в кратчайшие сроки дооформить нормативную базу нацпроектов и устранить сбои в финансировании. Глава государства отметил, что по некоторым национальным проектам до сих пор не полностью сформирована необходимая нормативная база, "отстает и методическое сопровождение, кроме того, отмечены сбои в финансировании отдельных направлений нацпроектов".
"Я обращаю внимание коллег из правительства: необходимо в кратчайшие сроки, но не впопыхах, не в спешке, а качественно, закрывать "правовые долги", снять все финансовые вопросы, устранить другие организационные проблемы и пробелы, например, в обязательном использовании типовых проектов при строительстве социальных объектов", - заявил президент.
Он напомнил, что до запуска нацпроектов была "проведена большая организационная подготовка к их практической реализации, однако, несмотря на это, оказалось, что не по всем проектам сформирована необходимая нормативная база и выпущены подзаконные акты, отстает и методическое сопровождение, и все это затрудняет работу на местах".
Глава государства указал, что "системная, ритмичная работа исполнительной власти и законодателей нужна везде, по всем нацпроектам".
"Прежде всего, это касается социальной сферы, достижения таких конкретных показателей, как создание мест в яслях, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры на селе, обновление школьных зданий, модернизация техникумов и колледжей, запуск программ переподготовки и повышения квалификации, особенно для людей предпенсионного возраста и молодых мам, внедрение удобных и доступных госуслуг в современном цифровом формате", - пояснил Путин.
Он добавил, что ожидает от социального блока правительства подробного доклада по этим темам, предложив предметно обсудить, "какие проблемные места нужно оперативно устранить, что нуждается в быстрой, точечной и эффективной корректировке, где есть отставание".
Отчеты о результатах
Президент потребовал от чиновников не давать абстрактных обещаний по исполнению нацпроектов, а предъявлять людям конкретные результаты.
"Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы и графики, разного рода технические вопросы, - отметил глава государства. - Им не важно, как согласовываются и перечисляются средства на те или иные мероприятия". "Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас, - добавил он. - Во всяком случае, люди должны видеть, что идет позитивный процесс".
"Нужно предъявлять людям плоды своей работы - те самые понятные и осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека", - потребовал российский лидер, обращаясь к ответственным за нацпроекты чиновникам.
Путин напомнил, что нацпроекты имеют определяющее значение для экономики и соцсферы страны. "Мы регулярно и в ходе рабочих совещаний, и на площадке Госсовета с участием руководителей регионов, представителей общественности рассматриваем ключевые проблемы, состояние дел в приоритетных отраслях", - сказал президент.
"Сегодня в рамках Совета по стратегическому развитию предлагаю провести своего рода инвентаризацию, предметно и критично, не обходя острые углы, посмотреть, что удалось сделать в рамках нацпроектов, где есть продвижение вперед, а где напротив - очевидные сбои", - заявил Путин.