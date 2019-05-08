Путин поручил жестко упорядочить практику переноса сроков по нацпроектам

"Одна задержка тянет за собой цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переноса контрольных сроков жестко упорядочить, - сказал он на заседании президентского совета по национальным проектам. - Это должно быть редким аргументированным исключением из правил. А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться".

Путин напомнил, что времени на "раскачку" нет. "Это не фигура речи, не безадресный призыв, а четкое, жесткое и персональное требование к правительству, федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам. Прошу им руководствоваться постоянно, а не к отчетным датам и срокам исполнения поручений", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что каждый руководитель региона должен лично заниматься реализацией национальных проектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми. "Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны, но это вовсе не значит, что все заботы нужно переложить на регионы и спрашивать с них только отчетность", - указал он.

Федеральные органы должны выступать заинтересованными партнерами субъектов РФ в совместной работе над нацпроектами, уверен Путин. "Эффективно в режиме постоянно действующих штабов отслеживать и координировать общий ход работы, помогать коллегам, своевременно устранять трудности, любые расхождения и нестыковки. Это естественно, что они возникают, само собой разумеется, нужно просто над этим работать", - пояснил президент.

Российский лидер также потребовал пресечь практику проведения конкурсов для нацпроектов, требования в которых "рисуются под конкретного производителя".

"Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь, - сказал он. - Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшие предложения и по качеству, и по цене, и по надежности".

Путин подчеркнул, что важно обеспечить равные возможности и справедливые условия для всех при реализации нацпроектов. "В этом основа их эффективности, доверие к нашим действиям со стороны людей, общества и бизнеса", - сказал он.

Искусственные барьеры

Глава государства пояснил свою мысль на конкретном примере. Он заметил, что одна из ключевых задач нацпроектов - сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, дать крупным, средним и малым предприятиям возможность закрепиться на внутреннем рынке, нарастив объемы и качество выпускаемой продукции и начав экспорт.

"Чтобы эта возможность сработала, нужно действовать, конечно, в конкурентной среде. Однако на практике, и различные контролирующие органы это фиксируют, появляются искусственные барьеры", - констатировал президент. Он указал, что технические задания по некоторым видам машин и оборудования "буквально рисуются, искусственно рисуются под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя".

При этом, по его словам, другие компании задвигаются на периферию. "У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях, они подчас даже не могут участвовать в конкурсах. Так прописаны условия", - посетовал российский лидер, подчеркнув, что "побеждают в данном случае не лучшие, а свои". Причем предложения их оказываются далеко не самыми оптимальными, а риск срыва выполнения заказов велик.

Президент напомнил, что все поручения по локализации и диверсификации закупок машин и оборудования в рамках нацпроектов уже есть. "Дело за их надлежащим исполнением", - сказал он, попросив Федеральную антимонопольную службу серьезно усилить контроль за такими закупками и регулярно информировать президента и премьера по этому вопросу. Путин также поручил Минфину и Казначейству РФ в конце года проанализировать закупочную кампанию в рамках реализации нацпроектов на местах и представить соответствующий доклад, который станет основой для подведения итогов и объективной оценки деятельности всех уровней власти по реализации национальных проектов.

Объемы закупок МСП

По данным корпорации МСП по итогам 2018 года общий объем закупок у малого и среднего бизнеса превысил 3 трлн рублей. Более 67% в этом объеме занимает продукция производственного назначения, в том числе более 12% - инновационная, высокотехнологичная.

В 2018 году поставщиками стали больше 104 тыс. малых и средних компаний, с которыми крупнейшими заказчиками заключено более 400 тыс. договоров. В 2019 году Корпорация по закупкам для малого бизнеса намерена превысить показатель прошлого года.

Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" объем закупок для малого бизнеса в 2019 году должен составить 3 трлн рублей, а к 2024 году - 5 трлн рублей.

Сбои в финансировании

Путин призвал кабмин в кратчайшие сроки дооформить нормативную базу нацпроектов и устранить сбои в финансировании. Глава государства отметил, что по некоторым национальным проектам до сих пор не полностью сформирована необходимая нормативная база, "отстает и методическое сопровождение, кроме того, отмечены сбои в финансировании отдельных направлений нацпроектов".