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Медведев поручил вице-премьерам следить за реализацией нацпроектов в регионах

По словам премьера, его заместителям нужно будет ездить в командировки
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах.

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"Просил бы всех вице-премьеров, максимально глубоко погрузившись в материал, следить за тем, что происходит не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов. Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается", - сказал Медведев на совещании со своими заместителями. По его словам, важно, чтобы у правительства "правильным образом был отлажен контакт с региональными властями".

Председатель правительства указал, что значительная часть задач национальных проектов решается в регионах и муниципалитетах, "но федеральная составляющая очень весомая". "Просил бы эту связку обеспечить", - сказал он. Глава кабмина напомнил о том, что 8 мая президент России Владимир Путин провел заседание Совета по национальным проектам, "был предметный разговор о том, что удалось сделать за год, как исполняется прошлогодний майский указ".

"Но есть целый ряд вопросов, на которые нужно обратить самое пристальное внимание, поставить их на контроль. Все присутствующие [вице-премьеры], как лица, персонально отвечающие за отдельные направления, отдельные национальные проекты, знают, чем нужно заниматься. Поэтому я тоже жду результатов этой работы", - резюмировал Медведев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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