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Путин требует при реализации нацпроектов добиваться конкретных результатов

В России уже начали реализовывать очень крупные мероприятия по развитию страны по ключевым направлениям жизни, отметил президент

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. При реализации нацпроектов важно не просто освоить выделенные средства, а добиться изменения жизни людей к лучшему, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая медиафорум ОНФ "Правда и справедливость".

"Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что в России уже начали реализовывать очень крупные мероприятия по развитию страны по ключевым направлениям жизни России. "Это стройка, демография, здравоохранение, жилье и т.д. - напомнил Путин. - Основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах". Поэтому, по его словам, чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются.

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