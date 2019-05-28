Титов: устаревшая система ценообразования отпугивает бизнес в дорожном строительстве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Устаревшая система ценообразования в дорожном строительстве препятствует привлечению в отрасль добросовестных предпринимателей. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Препятствием для участия добросовестных предпринимателей в торгах на строительство автомобильных дорог и автомагистралей является устаревшая система ценообразования", - отмечается в документе. Речь идет о базисно-индексном методе определения стоимости работ и материалов.

В качестве примера в документе приводится цена вязкого нефтяного дорожного битума марки БНД 90/130, которая расчетным методом составляет 12 922,42 рубля при рыночной цене 22 300 рублей. Также заработная плата рабочего 2-го разряда составляет 8188,13 рубля в месяц при МРОТ 12837,45 рубля, добавляется в документе.

"Таким образом, в связи с существенным занижением в сметах цен большинство строительных организаций не имеет возможности принять участие в торгах из-за высоких рисков понести убытки", - отмечается в докладе. В качестве ведомств, ответственных за решение проблемы, в докладе называются Минтранс и Минстрой.

Влияние нацпроектов

Битум является одной из ключевых составляющих при производстве асфальтобетонных смесей, на него приходится порядка 30% их себестоимости. В 2018 году объем производства битума в России составил 6,5 млн т, мощность предприятий его производства превысила 63%.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, используемые по нацпроектам. В мае Минэкономразвития России предупредило о риске роста цен и возможном дефиците ряда строительных материалов из-за реализации нацпроектов. Минэкономразвития, как писал "Коммерсантъ", ожидает к 2024 году роста потребления песка на 42%, а уровня загрузки предприятий в 82%. Для щебня эти показатели составят соответственно 44% и 95%, для битума - 48% и 86%. В период пикового спроса загрузка предприятий, производящих битум, может достигнуть 100%, предупреждает Минэкономразвития.

Минтранс в свою очередь еще в начале года запустил собственный механизм контроля и анализа баланса дорожно-строительных материалов, в том числе битума. В частности, с крупнейшими нефтяными компаниями заключены соглашения о создании запасов и ритмичности производства битума. Роман Старовойт, руководитель подгруппы "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" президиума Государственного совета РФ по направлению "Транспорт", ранее отмечал, что цена на битум с начала года выросла 26%, а на каменный материал по определенным фракциям - более чем на 50%.

По его словам, среди главных задач, которые в ближайшее время предстоит решить для успешной реализации нацпроекта - это сглаживание скачков стоимости на материалы для строительства дорог. Одной из эффективных мер станут трехлетние контракты, которые впервые в этом году смогут заключать подрядчики.